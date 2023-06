Kleiner Rückblick auf die Wholesome Direct 2023

PC Switch XOne PS4

Am Samstag, den 10. Juni 2023, wurde die jährliche Wholesome Direct ausgestrahlt. Das Besondere an der Show ist der Fokus auf gemütliche und freundliche Spiele, die oftmals gewaltfrei sind. Verantwortlich für die Show ist der YouTube-Kanal Wholesome Games, der seit 2019 existiert und auch außerhalb der jährlichen Direct das Ziel hat, diese Art der Spiele vorzustellen. In der einstündigen Präsentation, die am Ende dieser News eingebunden ist, wurden rund 60 Indie Games vorgestellt. Es wäre an dieser Stelle unmöglich, alle Spiele vorzustellen. Ich möchte jedoch einige Spiele hervorheben, die ich persönlich für besonders erwähnenswert halte.

Snufkin: Melody of the Moominvalley (Trailer)

Das Spiel basiert auf den Mumin-Figuren der finnischen Schriftstellerin und Illustratorin Tove Jansson. Sie schrieb zwischen 1945 und 1970 neun Romane über die liebenswerten Trollwesen. Die Romane sind in den ersten Bänden geprägt von Abenteuern, in den späteren Bänden sind die Geschichten introvertierter und dramatischer. Eine leichte Melancholie durchzieht jedoch alle Geschichten.

Das Spiel des Entwicklers Hyper Games soll diese Mischung aus Melancholie und Abenteuer der Romane transportieren. So schlüpft ihr in die Rolle des Abenteurers Snufkin, der die musikalische Harmonie im Mumintal wiederherstellen möchte. Das Gameplay besteht aus Rätseln, Exploration und leichten Stealth-Elementen. Die Musik, ein zentraler Bestandteil des Spiels, wird in Zusammenarbeit mit der isländischen Post-Rock-Band Sigur Rós produziert.

Tiny Bookshop (Trailer)

Hierbei handelt es sich um ein narratives Management-Spiel. Es wird vom Kölner Indie-Studio Neoludic Games entwickelt. Ziel des Spiels ist es, ein Tiny House in einen Buchladen zu verwandeln. Dabei reist ihr durch eine fiktive Kleinstadt am Meer, lernt die Bewohner und ihre Lesegewohnheiten kennen. Mit diesem Wissen gestaltet ihr das Sortiment des kleinen Ladens. Außerdem gibt es diverse Sammelobjekte, mit denen ihr euren Laden verschönern könnt.

Beastieball (Trailer)

Mit einem Satz zusammengefasst: Pokémon mit Volleyball-Gameplay. Ihr übernehmt die Führung eines Volleyball-Teams, welches aus Monstern besteht. Mit diesen Monstern bereist ihr die Welt und rekrutiert neue Monster. Die Kämpfe sind rundenbasierte Volleyball-Matches. Gewinnen eure Monster, bekommen sie Erfahrungspunkte, steigen Levels auf, bekommen Spezialangriffe. Grafisch ist das Spiel in einen detailierten Pixel-Look gehalten.

Kibu (Trailer)

Das Bielefelder Studio Inkyfox hat das Spiel Kibu während der Wholesome Direct das erste Mal angekündigt. In diesem 3D-Open-World-Spiel geht es darum mit einem Mönch einen Tempel im Wald aufzubauen. Natürlich muss ein Garten angelegt und gepflegt werden, ihr könnt Teesorten brauen und verschiedenste Ressourcen sammeln. Dabei erkundet ihr die von Geistern bewohnte Insel und dessen Geheimnisse.

Little Nemo and the Guardians of Slumberland (Trailer)

Little Nemo des amerikanischen Cartoonisten Winsor McCay gilt als einer der einflussreichsten Comics des frühen 20. Jahrhunderts. Zwischen 1905 und 1927 erschienen zahlreiche Comicstrips in Tageszeitungen. Im Laufe der Jahrzehnte wurde Little Nemo in weiteren Medien umgesetzt. So entstand 1989 ein Anime. Mit dessen Lizenz veröffentlichte Capcom 1990 ein entsprechendes Spiel für das NES. Und 2022 erschien auf Netflix mit Slumberland eine sehr freie Interpretation der Comics. Inzwischen ist Little Nemo gemeinfrei und kann von jedem genutzt werden.

Little Nemo and the Guardian of Slumberland ist ein Metroidvania mit farbenfroher, handgezeichneter Grafik und klassischem Plattform-Gameplay. Die Welt wurde von den Comics von Winsor McCay inspiriert, auch wenn sich der Grafikstil selbst von McCays Stil deutlich unterscheidet. Eine Demo-Version für Steam wurde während der Direct veröffentlicht.

Übrigens ist mit Little Nemo and the Nightmare Friends ein weiteres Spiel in Entwicklung. Es wird von einem anderen Indie Studio realisiert und ist sehr viel näher am grafischen Stil der Comics von vor 100 Jahren.

Das war jetzt nur eine kleine Auswahl an Spielen, die bei der Wholesome Direct 2023 gezeigt wurden. Wie gesagt: In der einstündigen Präsentation werden rund 60 Spiele vorgestellt, die in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr erscheinen werden. Darüber hinaus gibt es zu jedem Spiel einzelne Trailer auf dem YouTube-Kanal (siehe Link in der Quellenangabe).