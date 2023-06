Bleak Sword DX: Pixel-Hack&Slay erhält Update für PC und Switch

PC Switch

Vor zwei Tagen ist mit Bleak Sword DX ein umfangreiches Update beziehungsweise Upgrade zum iOS und Mac-Titel Bleak Sword von 2019 erschienen. Der spanische Entwickler more8bit und Publisher Devolver Digital haben das spartanisch wirkende Pixel-Hack&Slay aus Apple Arcade fit für den PC und die Nintendo Switch gemacht. Damit einher gehen grafische Verbesserungen und bessere Effekte, eine angepasste und "elegante" Steuerung, drei neue Spielmodi und ein allgemein ausgebautes und erweitertes Gameplay.

Trotz des sparsamen Einsatzes von Pixeln und Farben bietet das flotte Kampfspiel eine 3D-Umgebung samt 2D-Figuren in einem finsteren Mittelaltersetting, aufgeteilt in 12 spannende Kapitel mit unterschiedlichen Gebieten, von Burgen, Kerkern, Dörfern über Friedhöfe und Wüsten bis hin zu Wäldern und verschneiten Bergen. Den einminütigen Release-Trailer könnt ihr euch im Anschluss anschauen. Bleak Sword DX ist am 8.6.2023 für PC und Switch erschienen.