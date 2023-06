Hearts of Iron 4: Arms Against Tyranny angekündigt

PC Linux MacOS

Paradox Interactive hat diese Woche mit Arms Against Tyranny ein neues Immersion Pack für ihr Grand-Strategy-Wargame Hearts of Iron 4 angekündigt. In Arms Against Tyranny findet iuhr neue alternative Geschichten und nationale Fokusbäume für die Nationen Skandinavien und Finnland, wobei der Schwerpunkt auf dem Winterkrieg und Finnlands Kampf gegen die sowjetische Invasion liegt. Den Ankündigungs-Trtailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

In Arms Against Tyranny müsst ihr eine Armee aufbauen, die Wetter und Gelände ausnutzen kann um einen überlegenen Feind zu überlisten. Wobei der Winter womöglich euer einziger Verbündeter ist. Außerdem bekommt ihr neue Möglichkeiten, eure Rüstungsindustrie zu entwickeln und Waffenkonzepte an kriegführende Nationen zu verkaufen.

Zu den Features von Hearts of Iron 4 - Army Against Tyranny gehören:

Neuer finnischer Nationaler Fokusbaum: Ihr bewegt euch auf dem diplomatischen Drahtseil einer demokratischen Nation, die zwischen verschiedenen Bedrohungen gefangen ist. Dazu entwickelt ihr entweder eine schlagkräftige Verteidigungsarmee oder verfolgt alternative historische Wege und kooperiert mit den benachbarten Tyrannen.

Neuer schwedischer Nationaler Fokusbaum: Das unabhängige und an Ressourcen reiche Schweden kann das Zentrum eines vereinten skandinavischen Widerstands sein oder ein spielverändernder Verbündeter in der laufenden Schlacht der Ideologien.

Neue dänische und norwegische Fokusbäume: Ihr könnt euer Geschichtswissen nutzen und diese kleinen Nationen auf den Sturm des Krieges vorzubereiten. Aber ob das reicht?

Militärisch-industrielle Organisationen: Ihr passt eure Rüstungsindustrie an, indem ihr nationale Unternehmen dazu ermutigt, sich auf die von euch gewünschten Waffentypen und Technologien für eure Streitkräfte zu spezialisieren.

Internationaler Rüstungsmarkt: Indem ihr Waffen und Ausrüstung an die kriegführenden Nationen verkauft, werdet ihr zum Quartiermeister der Welt. Im Gegenzug erhaltet ihr zivile Fabrikkapazitäten.

Weitere Inhalte: Neue Einheitengrafiken, zehn neue Musikstücke, Anpassung von Spezialeinheiten und größere Spezialisierung der Divisionen.

Arms of Tyranny soll diesen Herbst erscheinen. Zeitgleich mit der Erweiterung wird wie üblich ein großes, kostenloses Update für alle Spieler erscheinen.