The Expanse: Darsteller und Entwickler sprechen über Telltale-Titel

The Expanse - A Telltale Series war eines der Titel, der im gestrigen Tribeca Games Spotlight-Livestream im Mittelpunkt stand. Zu diesem Anlass veröffentlichte das neu formierte Unternehmen Telltale Games, das in diesem Fall als Publisher und Auftraggeber fungiert, in Zusammenarbeit mit Entwickler Deck Nine ein fast fünf minütiges Video mit zahlreichen neuen Spielszenen und Interviews.

Zu Wort kommt neben Game Director Stephan Frost auch die Schauspielerin Cara Gee, die die Protagonistin Camina Drummer in dem storygetriebenen 3D-Adventure mimt. Die Aufnahmen zeigen diesmal etwas mehr Gameplay, sodass man sich einen etwas besseren Eindruck vom neuen Telltale-Adventure verschaffen kann. Technisch macht das Spiel auch um einiges mehr her, als man dass noch von Telltales früheren Werken gewohnt war.

Mit dem 27. Juli 2023 ist der Release des Titels nicht mehr allzu lange hin. Erscheinen soll The Expanse - A Telltale Series für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch.