Stray Gods: Rollenspiel-Musical erscheint im August

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der australische Entwickler Summerfall Studios und Humble Games haben auf dem Tribeca Games Spotlight 2023 einen neuen Trailer zu Stray Gods - The Roleplaying Musical veröffentlicht und mit dem 3. August 2023 gleichzeitig ein Releasedatum für das Spiel bekanntgegeben. Das Projekt, das ursprünglich unter dem Arbeitstitel Chorus lief, soll laut Aussagen des Entwicklers ein "Rollenspiel für Musical-Fans und ein Musical für Rollenspiel-Fans" werden und nicht weniger als ein neues Genre darstellen.

Protagonistin Grace bekommt eines Tages überraschend Besuch von Calliope, der letzten der griechischen Musen, die daraufhin in ihren Armen verstirbt und ihr ihre übernatürlichen Kräfte vermacht. Die Charaktere im Spiel sind ähnlich wie in Hades der griechischen Mythologie entlehnt, das Gameplay erinnert an Adventures und Visual Novels, Entscheidungen spielen eine zentrale Rolle und natürlich ist Musik das Kernelement des Titels.

Die Songs wurden unter der Leitung von Austin Wintory von diversen Broadway-Stars eingesungen und BioWare-Autor David Gaider, bekannt durch seine Arbeit an Baldur's Gate 2, Neverwinter Nights, Star Wars - Knights of the Old Republic und der Dragon Age Reihe, war für die Story zuständig. Das Spiel setzt auf die Unreal Engine und erscheint für PC.