Yes, Your Grace - Snowfall: Königreichs-Manager für 2024 angekündigt

PC Switch XOne Xbox X

Yes, Your Grace - Snowfall vom britischen Studio Brave at Night stellt die Fortsetzung zu Yes, Your Grace aus dem Jahr 2020 dar. In Selbstvermarktung präsentierten die Briten im gestrigen Summer Game Fest-Livestream einen Trailer zum Spiel, den sie selbst als "cineastischen Königreichs-Management-Titel" bezeichnen.

Als Herrscher und/oder Herrscherin lenkt ihr in hübscher Pixeloptik die Geschicke eures Reiches, indem ihr die Anliegen des Volkes erhört, strategische Entscheidungen fällt, Feinde abwehrt und Kriege führt. Der unten eingebettete Trailer ist gut eine Minute lang und gewährt einen kurzen Einblick in das Spiel, das irgendwann nächstes Jahr für PC, XBox One, Xbox Series und Nintendo Switch erscheinen soll.