Under the Waves mit Releasedatum und neuem Trailer

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Im August letzten Jahres hat das französische Parallel Studio aus Paris das narrative Unterwasser-Abenteuer Under the Waves mit Hilfe des Publishers Quantic Dream auf der Gamescom 2022 angekündigt. Der aktuelle Trailer vom Summer Game Fest 2023 bietet neben dem Releasedatum 29. August 2023 diesmal auch mehr Gameplayszenen, sodass ihr euch einen etwas genaueren Eindruck vom Titel machen könnt, wie das noch nach der letztjährigen Präsentation der Fall war.

Under the Waves wird ein storygetriebenes Adventure, in dem ihr Stan, einen professionellen Taucher begleitet, der in einer "techno-futuristischen Vision der 1970er Jahre" für ein Ölunternehmen in der Nordsee arbeitet und mit seltsamen Geschehnissen in der Tiefsee konfrontiert wird. Das Spiel soll für PC, PS5, PS4, XOne und Xbox Series erscheinen.