Lysfanga: Debüt-Titel von Sand Door Studio für 2023 angekündigt

PC

Quantic Dream (Detroit - Become Human), das französische Entwicklerstudio des bekannten Musikers und Gamedesigners David Cage, das bislang auch Motion-Capturing-Dienstleistungen für die Filmindustrie anbot, fungiert nicht zuletzt seit der Übernahme Mitte 2022 durch NetEase auch als Publisher für ausgewählte Titel, meist französischer Studios.

Mit dem Sand Door Studio haben die Franzosen einen Entwickler unter ihre Fittiche genommen, der auf dem gestrigen Summer Game Fest-Livestream seinen Debüt-Titel Lysfanga - The Time Shift Warrior mit einem Trailer präsentierte. Diesen könnt ihr euch im Anschluss an die News anschauen.

Als Lysfanga, das so viel bedeutet wie "Beschützer des Volkes", wurdet ihr, Imë, von der Göttin der Zeit persönlich auserwählt, das durch die Raxes bedrohte und in großen Teilen zerstörte Land Antala und ihre Bewohner zu beschützen und die Feinde zurückzuschlagen. Dazu bedient ihr euch einer speziellen Fähigkeit der Zeitmanipulation. Ihr könnt wenige Sekunden in der Zeit zurückspringen und einen Klon eurer Selbst erstellen, der an eurer Seite mitkämpft. Dies ist wohl vielfach möglich, sodass ihr eine ganze Armee eurer Doubles in den Kampf schicken könnt. Einige besondere Gegner sind ebenfalls mit dieser Fähigkeit gesegnet.

Lysfanga - The Time Shift Warrior soll noch dieses Jahr für PC auf Steam und im Epic Games Store erscheinen.