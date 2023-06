Spiele-Check von LRod

Die Gebiete durchstreift ihr durch das Ziehen von Ereigniskarten. Die Resultate bestimmt oft ein W10-Wurf, den ihr durch den Einsatz von seltenen Extrawürfeln wiederholen könnt.

Kurzweilige Rundentaktik mit Tiefgang

In fast jedem Gebiet wartet ein optionaler Kampf gegen einen besonders starken Gegner. Als Belohnung beim Sieg warten Runen mit passiven Effekten.

Synergien und Permadeath

Jedes Gebiet kann nun gegen Kristalle dauerhaft aufgewertet werden.

Fazit

Roguelite-Rundentaktik

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: 17,99 Euro für PC (Steam), PS, Xbox, Switch

In einem Satz: Unterhaltsame Rundentaktik für Hero-Quest- und Abenteuerbuch-Fans

Ein knappes Jahr ist es her, dasszum Early-Access-Start mit einem Spiele-Check bedacht wurde. Mittlerweile firmiert das Spiel unter dem Namenund ist seit kurzem in der vollständigen Release-Fassung erschienen – Grund genug, um die finale Version noch einmal unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, ob die damaligen Kritikpunkte behoben wurden.Unverändert geblieben ist der grundsätzliche Ablauf des Spiels: Zu Beginn stellt ihr eine Gruppe aus vier Helden zusammen, wobei hier schon der erste Unterschied zur EA-Fassung zu finden ist, denn die Gruppe der freischaltbaren Helden ist um vier weitere angewachsen, darunter ein Zwergenkönig und ein Druide. Mit dieser Party durchstreift ihr dann diverse Gebiete, in denen ihr nach und nach einen Stapel positiver bis negativer Ereigniskarten abarbeitet. Die Ereignisse hängen häufig von einem W10-Würfelwurf ab, der wiederum oft von den Charakterwerten eurer Helden abhängt. Mit etwas Glück werden eure Helden geheilt, finden neue Ausrüstung oder dürfen ihre Spezialfähigkeiten in mehreren Stufen verbessern. Oder sie erleiden Schaden von Fallen, werden für einige Runden aus dem Spiel genommen oder müssen einen Kampf bestehen.Für die Kämpfe wird in einen rundenbasierten Taktikmodus gewechselt, bei dem beide Seiten abwechselnd ziehen dürfen, sofern sie in dieser Runde noch nicht aktivierte Figuren haben. Die Aktionen sind abgesehen von Angriff, Verteidigung und Heiltrank-Schluck charakterspezifisch und müssen erst erlernt werden. Der Zwerg kann beispielsweise lernen, Fässer zu werfen, die Gegner ablenken und bei Angriffen explodieren, der Zauberer kann sich und seiner Gruppe einen Schadensschild gegen magische Angriffe verleihen oder alle Figuren in einer Reihe mit einem magischen Tornado betäuben.Die Bewegung ist unbegrenzt, aber ist die Positionierung ist umso wichtiger, da es im Nahkampf Boni gibt, wenn mehrere Angreifer einen Gegner beharken und einige Charaktere und Gegner auch Flächenzauber beherrschen. Deren Verhalten könnt ihr übrigens jederzeit nachschauen (zum Beispiel greifen Bogenschützen immer das Ziel mit den wenigsten Lebenpunkten an) und auch dadurch Schaden vermeiden. Dies sollte immer euer Ziel sein, da die Lebenspunkte nach einem Kampf nicht aufgefüllt werden.Auch passive Fähigkeiten können erlernt werden und auch diese können sehr mächtig ausfallen, besonders in der richtigen Gruppenzusammenstellung. Beispielsweise kann der Ritter einen kostenlosen Angriff zu Beginn der Schlacht lernen oder dem am nächsten stehenden Helden automatisch einen Angriff auf dasselbe Ziel befehlen. Handelt es sich dabei um die Savager-Barbarin und reicht ihr Schaden, um diesen Gegner dann zu erschlagen, zieht sie wiederum automatisch weiter und greift den nächsten Feind an. Kombiniert mit Tränken, Ausrüstungsgegenständen und vor allem den Runen, die es für das Besiegen besonders starker Gegner gibt, kann eure Gruppe sehr mächtig werden.Das Aufrüsten der Gruppe und das Ausnutzen von Synergien ist auch notwendig, da das Spiel mit jedem weiteren Gebiet (von denen sind seit der EA-Fassung einige weitere hinzugekommen sind) schwieriger wird. Der Tod eines Helden ist noch nicht unbedingt das Ende einer Partie, weil es in den meisten Gebieten eine Ereigniskarte für eine Wiederbelebung gibt. Stirbt aber eure ganze Gruppe, geht es zurück zur Heldenauswahl. Vier Schwierigkeitsgrade ermöglichen aber auch eine Anpassung des Spiels an die eigenen Vorlieben.Im EA-Check wurde das Fehlen von einer Möglichkeit, eure Startbedingungen beim nächsten Run permanent zu verbessern, noch sehr bemängelt. Dies wurde nun mit einem umfangreichen System ergänzt: Mit Kristallen, die ihr über das Ende eurer Gruppe hinaus behaltet, könnt ihr nicht nur euer Startgebiet verbessern, sondern jedes Gebiet: Boni sind zusätzliche Heilungspunkte, mehr Gold, das Freischalten der weiteren Helden, neue Ausrüstung und alternative Charakterbilder.Dark Quest 3 hat mir schon vor einem Jahr grundsätzlich gut gefallen und der „nur noch eine Karte“-Effekt funktioniert auch in der finalen Fassung sehr gut. Allerdings war die damalige Version noch nicht durchspielbar, die Anzahl der Gebiete und Klassen war etwas gering und vor allem fehlte eine motivierende Möglichkeit, dauerhafte Vorteile freizuspielen. All diese Kritikpunkte wurden behoben, mit den Aufwertungsmöglichkeiten für jedes einzelne Gebiet sogar umfangreicher als erwartet. Damit ist Dark Quest 3 von einem interessanten Projekt zu einem gelungenen Spiel für zwischendurch geworden, das je nach Ehrgeiz einige Stunden guter Unterhaltung bietet.