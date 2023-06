PM: Apex Legends: Alles, was ihr zu Season “Arsenal” wissen müsst (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

“Arsenal” heißt die aktuelle Season von Apex Legends! Was sich das Team von Respawn für euch ausgedacht hat, könnt ihr den nachfolgenden Zeilen entnehmen.

Das Coolste an erster Stelle: Ballistic gesellt sich zu den 23 Legenden! Beschrieben wird er als geschickter Revolverheld, der nach mehreren Jahrzehnten Abwesenheit wieder an Wettkämpfen teilnimmt. Sein Ziel ist es, das Vermächtnis seiner berüchtigten Familie fortzuführen.

Ballistic ist mit seinen 63 Jahren schon ein alter Hase, aber keineswegs eingerostet. Seine nützlichen Fähigkeiten für den Kampf unterstreichen das.

Schlinge (Passiv): Bewahrt eine dritte Waffe auf, an der sich jedoch keine Aufsätze anbringen lassen.

Flüsterer (Taktisch): Nehmt ein Ziel ins Auge, um ein spezielles Projektil abzufeuern. Durch den Treffer fängt die Waffe des Gegners an, sich aufzuheizen. Sobald sie überhitzt ist, erleidet der Gegner Schaden.

Zorn (Ultimativ): Teammates in eurer Nähe profitieren von schnellerem Nachladen, erhöhte Movement-Geschwindigkeit und endlos Munition. „Zorn“ verbessert zudem die Schlingenwaffe auf Gold.

Der Angreifer kann ordentlich austeilen. Um schlagkräftiger zu werden, solltet ihr euch in den Versorgungsbehältern für die roten Waffen den versteckten Loot sichern. Im Übrigen kann Ballistic bei jedem Inventarplatz einen weiteren Munitionsstapel ablegen.

Weiteres Update für die Map “Rand der Welt”! Zwei neue Orte findet ihr auf der Karte, die für frischen Wind sorgen.

Der erste davon nennt sich Monument. Diese Location bietet Abwechslung im Zentrum der Karte. Hier wird die Geschichte der Apex-Spiele gefeiert. Im tiefen Bunker nisten sich gerne Scharfschützen ein, um die Stellung zu kontrollieren. Spüren werdet ihr hier eine gänzlich andere Dynamik als im bisher eingestürzten Zentrum.

Ort Nummer zwei heißt Stapel. Er befindet sich im Süden der Karte und ist vertikal aufgebaut. Dank Seilrutschen gelangt ihr schnell von Dach zu Dach.

Zusätzlich wurde das Landungserlebnis am Ernter überarbeitet. Durch das Zentralrohr kommt ihr jetzt auf eine relativ sichere Landeplattform. Außerdem findet ihr im Norden einen weiteren Tresor. Und dann wären da noch in der Nähe des Himmelhakens neue Klimatürme.

Ach ja, falls ihr keine Lust auf “Rand der Welt” habt: Olympus und Königsschlucht sind ebenfalls Bestandteil der Kartenrotation.

Das “vertikaler Wind”-System gehört der Vergangenheit an. Laut Respawn ist das Schweben über Lava wegen der Map-Anpassungen nicht mehr vonnöten. Ab sofort ist der angestiegene Lavaboden begehbar, doch verbrennt euch dabei nicht.

Zum ersten Mal ist ein langfristiges Fortschrittssystem für die Waffen verfügbar. Informiert euch hier über die verschiedenen Waffen des Battle-Royale-Shooters. Gerade für Einsteiger ist das hilfreich.

Erfahrungspunkte für eine Waffe verdient ihr euch durch Damage und Kills. Immer nach 20 Stufen schaltet ihr eine individuelle Prüfung frei, die eine Belohnung bietet. Habt ihr irgendwann Level 100 erreicht, habt ihr die Waffe endgültig gemeistert!

Auch ein neuer Schießstand gehört zu den Season-Neuheiten. Nutzt ihn, um euer Aim zu verbessern, mit Waffen zu experimentieren oder euch einfach vor einem Match aufzuwärmen. Der Geschicklichkeitsparkour hingegen bietet euch die Möglichkeit, an eurem Movement zu arbeiten.Darüber hinaus könnt ihr hier gegen eure Freunde antreten.

Dank der Umgestaltung habt ihr auf dem Schießstand jetzt deutlich mehr Platz. Dem Spielfluss kommt das spürbar zugute. Um zu sehen, wie erfolgreich ihr wart, könnt ihr im Anschluss einen Blick auf die dynamische Statistik werfen. Und dank Treffermarkierungen seht ihr genau, wo ihr getroffen habt.

Die Dummys lassen sich übrigens anpassen, falls ihr möchtet. Wer sich mit ihnen ein Gefecht liefern will, kann gegen sie im Modus “voller Kampf” antreten.

Diese Trainingsplattform wird mit der Zeit weiterentwickelt. Schaut also immer wieder mal vorbei!

Fortan findet ihr Evakuierungstürme in Loot-Behältern, Care-Paketen und auf dem Boden. Durch die Aktivierung schießt ihr eine Rakete in die Luft, die dort einen Ballon platziert. Nun könnt ihr durch eine Seilrutsche in luftige Höhen gelangen, um in die nächste Zone zu gelangen.

Beeilt euch jedoch besser, da eure Feinde den Ballon abschießen können!

Das war alles, was ihr zu Season 17 wissen müsst. Stürzt euch jetzt in die hitzigen Battle-Royale-Partien und erlebt die Neuerungen selbst!