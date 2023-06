PM: Gestalten, zerstören und zurückspulen: Viewfinder wird am 18. Juli veröffentlicht – spielt jetzt die Demo (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

ihr Wanderer. Ich heiße Gwen, Mitbegründer und Director bei SOS. Wir freuen uns sehr, euch bei Viewfinder, unserem ersten Spiel als Studio, zu begrüßen. Als Spieler könnt ihr die Realität mit Fotos, gefundenen Objekten und einer Kamera neu gestalten. Das mag verwirrend klingen, aber ich war schon immer der Ansicht, dass man das Gameplay von Viewfinder am besten erklärt, indem man das Spiel erlebt. Daher macht es uns sehr stolz, dass ihr genau das heute tun könnt: in der Viewfinder-Demo im PS Store für PlayStation 5!

Als wir anfangs die Mechanik zum Platzieren der Fotos entwickelt haben, konzentrierten wir uns darauf, was sich gut anfühlt und Spaß macht. Es ist sehr spannend und lustig, eine Kamera in der Hand zu halten, Fotos zu machen und Dinge zufällig im Raum zu verteilen und damit die Realität zu verändern. Aber eine Sache hatten wir dabei im Blick: Das Platzieren von Fundstücken im Raum bedeutet auch, dass der vorherige Zustand zerstört wird. Die Dinge können kompliziert und verwirrend werden, besonders wenn ihr aus Versehen etwas löscht, wie beispielsweise einen Teleporter. Diese markieren das Ende jedes Rätsels und bringen euch zur nächsten Herausforderung oder sogar zum Ende des Levels. Das wollen wir nicht. Das würde in einer Sackgasse enden und obwohl die grundlegende Spielmechanik interessant ist, schränkt sie unsere Vorstellungen ein und wäre für alle eine unangenehme Erfahrung.

Manchmal fühlt sich Spielen wie Arbeit an, und den Fortschritt eines ganzen Levels zurückzusetzen, kann entmutigend sein. Besonders dann, wenn euch die Lösung auf der Zunge liegt. Wie können wir den Spielern die Freiheit bieten, die Welt, die wir gebaut haben, ohne Angst vor Konsequenzen zu entdecken? Also haben wir überlegt, was wir noch mit der Kamera-Mechanik verbinden können, damit sie nicht bestraft, sondern vielmehr zum Ausprobieren ermutigt, und die Spieler Wege finden, wie sie vorankommen können.

Die Antwort lautet: Zurückspulen.

Wir wollten das Herumexperimentieren fördern und euch die Angst vorm Versagen nehmen. Wenn ihr über etwas stolpert, was sonst zum Ende des Spiels geführt hätte, könnt ihr jetzt die Zeit zurückdrehen und einen neuen Versuch starten. Es ist sehr wichtig, dass die Spieler in ihrem eigenen Tempo spielen und die Dinge auf ihre eigene Art und Weise entdecken. Es ist egal, wie ihr das Spiel spielt, Hauptsache, ihr habt Spaß dabei. Das Spiel fühlte sich danach viel voller und greifbarer an.

Mit den Worten der Grinsekatze gesagt: „Fantasie ist die einzige Waffe im Krieg gegen die Wirklichkeit.“ Das Spiel Viewfinder ist zu einem einzigartigen Erlebnis geworden, das nur im Medium der Videospiele existieren kann. Da es so absurd, schräg und weit von der Realität entfernt ist, wollten wir es mit Dingen aus der realen Welt erden. Der Raum, den ihr erkundet, sollte sich belebt und real anfühlen. Wir haben nichts völlig Neues geschaffen. Aber wir haben alles gegeben, um herauszufinden, wie wir unsere Persönlichkeit und das, was uns glücklich macht, ins Spiel einbringen können. Wie zum Beispiel das Sitzen. Wir sitzen sehr gerne.

Elemente hinzuzufügen, die so eng mit dem verbunden sind, was uns als Menschen ausmacht, kann sehr kompliziert und beängstigend sein. Es erfordert viel harte Arbeit und Verletzlichkeit, Gefühle in ein Videospiel zu übertragen – in der Hoffnung, dass sie bei den Spielern nachhallen. Aber das war bei der Entwicklung des Spiels am Ende der schönste Teil.

Wir haben einen Saugroboter eingefügt und ein paar Lieblingsorte und -gemälde. Es gibt einen Mango-Bonsai. Es gibt eine Wassermelone mit einem Headset. Gitarren. Elektrische Gitarren. Pflanzen. Teetassen. Den bösen Blick. Brot. Einen Fotokopierer. Was passiert, wenn man das unmögliche Dreieck im 3D-Raum darstellt? Geht es für immer weiter? Wie wird sich das Gemälde „Der Schrei“ anhören? Was befindet sich in dem von einem Kind gemalten Haus? Fallen Blöcke herunter, wenn man ein Foto von ihnen am Himmel platziert? Ist das eine Treppe oder nur Linien an einer Wand?

Deswegen gibt es eine Katze im Spiel. CAIT wird euer Begleiter, während ihr mehr über die Welt lernt, die wir gebaut haben. Und wenn ihr in einem Level jemals frustriert sein solltet, ermutigen wir euch, die Katze zu streicheln. Und Katzen brummen, wenn sie sich wohl fühlen, manche Menschen sagen „schnurren“ dazu und andere nennen es „knurren“. Aber ja, streichelt die Katze.

Ihr könnt also die Zeit zurückspulen und eine Katze streicheln.

Gestalten ist Freiheit, aber zu welchem Preis? Ihr könnt mehr darüber erfahren, wenn ihr Viewfinder spielt. Die Demo wird dauerhaft auf PlayStation 5 verfügbar sein. Und wir freuen uns sehr darauf, die Vollversion des Spiels am 18. Juli zu veröffentlichen. Wir hoffen, dass euch das Spiel genauso gut gefällt wie uns!