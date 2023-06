PM: F1 Manager 23: Mit fünf spannenden, neuen Features könnt ihr ab dem 31. Juli Vollgas geben (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

F1 Manager 23 erscheint am 31. Juli, aber vorher wollen wir über einige der neuen Features sprechen, die es nun in der bisher authentischsten F1-Management-Simulation gibt.

Rennwiederholungen ist ein komplett neuer Modus in F1 Manager 23, mit dem ihr jedes Rennen und jeden wichtigen Moment der F1-Saison 2023 erneut erleben könnt.

Die Startlinie ist der erste Ort, an dem ihr euch in Rennwiederholungen beweisen könnt. Wählt ein beliebiges Team und probiert euch an den Startpositionen und Bedingungen jedes beliebigen echten Rennens von 2023 aus, um zu sehen, ob ihr das Ergebnis des echten Rennens übertreffen könnt. Ihr müsst dabei eure Fahrer, Taktiken und Räder managen, um die optimale Teamleistung zu erzielen.

Mit den Rennmomenten könnt ihr direkt entscheidende Szenarien erleben, mit denen Teams im echten Leben in der aktuellen Saison konfrontiert waren. Schließt euch Alpine beim Miami Grand Prix an, wo Esteban Ocon darum kämpft, nicht von Charles Leclerc überholt zu werden, und wählt den perfekten Zeitpunkt für eure Boxenstopps aus, damit ihr die Ferrari-Fahrer hinter euch schlagen könnt. Oder übernehmt nach 29 hektischen Runden im Albert Park die Kontrolle über McLaren und findet heraus, ob ihr Oscar Piastri in seiner Heimat zu Punkten verhelfen könnt.

Mit den neuen Startlinien und Rennmomenten, die nach jedem Rennwochenende der Saison 2023 hinzugefügt werden, könnt ihr der Action in den Rennwiederholungen noch näher kommen als je zuvor!

Neu in 2023 ist auch der Sportdirektor – ein wichtiges Teammitglied, das für Angelegenheiten jenseits der Fahrspur verantwortlich ist und euch ermöglicht, eure Boxencrew zu managen und zu verbessern. Euer Sportdirektor verfügt über eigene Leistungswerte, die entwickelt werden sollten, damit er während des Trainings das Beste aus eurer Boxencrew rausholen kann.

Die Zeitpläne für das Training der Boxencrew werden monatlich festgelegt. Ihr könnt eines der fertigen Regime auswählen oder einen eigenen Plan erstellen. (Ihr könnt sogar jeden Tag Pläne für den Morgen und Vormittag festlegen!). Entscheidet euch für ein ausgewogenes Training oder konzentriert euch auf die Bereiche, in denen eure Crew sich noch verbessern muss. Boxenstopp-Fehler legt den Fokus auf eine konsistente Leistung, wohingegen Müdigkeits-Verringerung eurer Crew mehr Ruhetage gibt, um die Wahrscheinlichkeit von Konzentrationsfehlern zu senken.

Selbstvertrauen ist sehr wichtig, wenn man in einem F1-Wagen etwa 320 km/h auf der Strecke zurücklegt, und das ist auch in F1 Manager 23 nicht anders.

An jedem Rennwochenende besitzen eure Fahrer einen bestimmten Grundwert an Selbstvertrauen für jede Runde. Wie ihr euren Wagen einrichtet und wie viel Zeit ihr euren Fahrern auf der Strecke zum Üben gebt, wirkt sich fundamental auf das Selbstvertrauen und die Leistung eures Fahrers in den Qualifikationen und Rennen aus. Wenn eure Fahrer Erfolg haben, verfügen sie über mehr Selbstvertrauen und versuchen eher wichtige Überholmanöver. Wenn sie sich nicht durchsetzen können oder einen Unfall haben, verlieren sie an Selbstvertrauen! Eure Aufgabe ist es, die Leistung eurer Fahrer im Auge zu behalten, bevor ihnen Anweisungen gebt.

Authentischer Sport ist der Kern von F1 Manager – und dieses Jahr gehen wir noch einen Schritt weiter. Ihr werdet noch mehr Auseinandersetzungen und Rad-an-Rad-Action in den Ecken erleben, auch beim wichtigen Rennen zur ersten Ecke.

Euch sollte eine größere Vielfalt bei den Fahrlinien auffallen, da einige energische Fahrer die Curbs aggressiver ansteuern, während sich Fahrer, die ihre Reifen schonen wollen, in den Ecken passiver verhalten. Neue Fahrertaktiken werden für das zuvor erwähnte Fahrerselbstvertrauen eine Rolle spielen und beeinflussen, wie jedes Rennen ausgeht. Zudem wird die ERS-Unterstützung das Überholen oder Verteidigen in wichtigen Momenten erleichtern.

Zu guter Letzt gibt auch es eine neue Art, die Rennen zu sehen. Zusätzlich zur Ausstrahlungspräsentation, bei der wir die Action realitätsgetreu mit Kameras vom Straßenrand aus zeigen, verfügt F1 Manager 23 über eine Helmkamera.

Sie wurde in den letzten Jahren in der F1 eingeführt und zeigt euch die Perspektive des Fahrers in jeder Ecke, jeder Auseinandersetzung und sämtlichen Geschehnissen im Spiel.

Die Immersion steigt direkt, wenn ihr zu der Helmkamera wechselt und seht, wie sich die Hände eures Fahrers schnell von links nach rechts über das Lenkrad bewegen, während er jede Kurve bewältigt. Ihr könnt auch zum Wagen dahinter wechseln und aus dieser Perspektive zuschauen. Man muss es wirklich selbst gesehen haben, um zu verstehen, wie realistisch das Ganze aussieht.

F1 Manager 23 verfügt über eine Vielzahl von Verbesserungen und Features, mit denen ihr der Dramatik und Action der echten F1-Saison näher kommen könnt, und ihr bekommt alle nötigen Werkzeuge in die Hand, um euch auch in vielen Jahren noch beweisen zu können. Findet am 31. Juli heraus, ob ihr das Zeug habt, Teamchef zu werden.

PlayStation-Spieler, die F1 Manager 23 vorbestellen, schalten drei zusätzliche Rennwiederholungen frei. Käufer der Deluxe Edition erhalten zudem Zugriff auf zwölf exklusive Szenarien für Rennwiederholungen.

F1 Manager 23 kann ab sofort für PS4 und PS5 vorbestellt werden und erscheint digital am 31. Juli.