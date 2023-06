The Talos Principle 2: Neuer Gameplay-Trailer zum Rätsel-Spiel

PC Xbox X PS5 Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Erst kürzlich gab es beim Playstation-Showcase neue Infos zur Fortsetzung von The Talos Principle, einem Rätselspiel, das philosophische Fragen in seiner Story behandelte – und das ausgerechnet vom kroatischen Entwickler Croteam stammte, der sonst für seine eher weniger intellektuell orientierte Baller-Reihe Serious Sam bekannt ist.

In der gestern ausgestrahlten Devolver Direct teilten der Publisher und Croteam nun einen weiteren Gameplay-Trailer zu The Talos Principle 2, der auch die Themen der Geschichte andeutet und auch die Frage stellt, warum die Spielfigur eigentlich gerade Puzzles darin löst. In der Story werdet ihr in eine neue Welt geboren, in der biologische Menschen ausstarben, aber die menschliche Kultur in einer Roboterstadt weiterlebt. Je mehr ihr eine mysteriöse Megastruktur erkundet, in der eine enorme Kraft schlummern soll, desto mehr sollt ihr mit Fragen zur Natur des Kosmos und dem Zweck der Zivilisation konfrontiert werden. Zudem soll eure Entscheidungen Einfluss auf den Verlauf der Handlung haben.

The Talos Principle 2 soll noch 2023 für PC, PS5 und Xbox Series S|X erscheinen.