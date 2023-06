Heute erscheint... 9.6.2023 (Spiele-Releases)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Teaserbild stammt aus A Whisper in the Twilight - Chapter One.

Die GamersGlobal-Datenbank enthält zehntausende von Spielesteckbriefen mit vielen Infos inklusive der Release-Daten zu Spielen. Sollte dir ein Fehler auffallen oder du generell Interesse haben, als Archivar an der Datenbank mitzuarbeiten, gibt es hier mehr Infos. Wir haben auch einen Wochen- und Monatskalender für Spiele-Neuerscheinungen.

Laut unserer Datenbank erscheinen heute folgende Computer- oder Videospiele:

A Whisper in the Twilight - Chapter One (3D-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC, MacOS.

(3D-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC, MacOS. Aery - The Lost Hero (3D-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für Xbox One.

(3D-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für Xbox One. Avia Corporation (Wirtschaftssimulation; zum Steckbrief) erscheint für PC, Switch.

(Wirtschaftssimulation; zum Steckbrief) erscheint für PC, Switch. Blasterbeat (Third-Person-Shooter; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access.

(Third-Person-Shooter; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access. Block Tower TD (Tower Defense; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Tower Defense; zum Steckbrief) erscheint für PC. Burning Branch (Roguelike; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access.

(Roguelike; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access. Carnage in Space - Crucible (2D-Actionadventure; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access.

(2D-Actionadventure; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access. Cat Souls (2D-Actionadventure; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4, Playstation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X.

(2D-Actionadventure; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4, Playstation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X. Cat-aclysm (3D-Actionadventure; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(3D-Actionadventure; zum Steckbrief) erscheint für PC. Dead Ground (Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für Xbox One, Xbox Series X.

(Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für Xbox One, Xbox Series X. Distraction Machine (Story-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Story-Adventure; zum Steckbrief) erscheint für PC. Dogotchi (Sonstige; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(Sonstige; zum Steckbrief) erscheint für Switch. Dungeon Travelers 2 - The Royal Library & the Monster Seal (JRPG; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(JRPG; zum Steckbrief) erscheint für PC. Dungeon Travelers 2-2 - The Maiden Who Fell into Darkness and the Book of Beginnings (JRPG; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(JRPG; zum Steckbrief) erscheint für PC. Energy Collector (Sonstige; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Sonstige; zum Steckbrief) erscheint für PC. Ethereal Rift (Action-RPG; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Action-RPG; zum Steckbrief) erscheint für PC. Greyhill Incident (Survival-Horror; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X. Preis bei Amazon.de: 34,99€ ()

(Survival-Horror; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X. Preis bei Amazon.de: 34,99€ () Hexbat (Rundentaktik; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access.

(Rundentaktik; zum Steckbrief) erscheint für Steam Early Access. King of Fate (Echtzeit-Strategie; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Echtzeit-Strategie; zum Steckbrief) erscheint für PC. Kingdom of Aurelia - Geheimnis des vergifteten Dolchs (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für Xbox One. Preis bei Amazon.de: 9,99€ () 16,98€ ()

(Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für Xbox One. Preis bei Amazon.de: 9,99€ () 16,98€ () Quadrium 2 (Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Puzzle/Logik; zum Steckbrief) erscheint für PC. Raiden 3 x Mikado Maniax (Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4, Playstation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X.

(Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für PC, Playstation 4, Playstation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X. Rise of Jericho (Aufbauspiel; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Aufbauspiel; zum Steckbrief) erscheint für PC. Super Archer (Tower Defense; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Tower Defense; zum Steckbrief) erscheint für PC. Super Drunken Guy (Jump-and-run; zum Steckbrief) erscheint für Switch.

(Jump-and-run; zum Steckbrief) erscheint für Switch. System of Souls (Puzzle-Action; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Puzzle-Action; zum Steckbrief) erscheint für PC. The Pulse of Evil (Survival-Horror; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Survival-Horror; zum Steckbrief) erscheint für PC. Thunderday (Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für PC, Linux.

(Shoot-em-up; zum Steckbrief) erscheint für PC, Linux. True Driver (Fun Racer; zum Steckbrief) erscheint für PC.

(Fun Racer; zum Steckbrief) erscheint für PC. Yggdrasill (Sonstige; zum Steckbrief) erscheint für PC.

Die Links zu Amazon.de sind Partnerlinks.

Wenn euch eine Vorschau auf die redaktionellen Themen der nächsten Tage interessiert, findet ihr auf der Startseite unter dem Titelbild die „Themen-Vorschau“.