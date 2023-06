Witchfire ab 20. Sept. 2023 im Early Access bei Epic + Neuer Trailer

PC

Gestern Abend während des Summer Game Fest-Livestreams wurde ein neuer Trailer zum Fantasy-First-Person-Shooter Witchfire von The Astronauts gezeigt. Gleichzeitig wurde der Eintrittstermin in die Early-Access-Phase des Spiels exklusiv im Epic Games Store mit dem 20.09.2023 bekanntgegeben.

Das Studio hinter The Vanishing of Ethan Carter wird von Entwicklerveteranen unterstützt, die sich bereits ihre Shooter-Lorbeeren mit Bulletstorm und Painkiller verdient haben. In Witchfire seid ihr als "Preyer" unterwegs – ein Wortspiel aus "Prediger" und "Beute" – und müsst gefährliche Hexen und ihre durch dunkle Magie korrumpierte Monsterbrut im Auftrag des Vatikan vernichten. Dazu wird euch ein üppiges Waffenarsenal und verbotene Magie zur Verfügung gestellt. Das Spiel setzt auf die Unreal Engine und hat sich seit der letztjährigen Präsentation erneut optisch leicht verändert.