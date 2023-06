Viewfinder: Mix aus Portal und Superliminal erscheint im Juli 2023

Neue Demo veröffentlicht

PC PS5

Im Rahmen des Summer Game Fest gab es neue Eindrücke vom Indie-Puzzler Viewfinder, unter anderem in Form eines Features im Zuge der Show Days of the Dev. In dem Titel verändert ihr die Spielwelt unter anderem durch Gemälde und Polaroid-Fotos, die ihr benutzt, um neue Räume zu erschaffen, die Objekte aus dem Bild zu duplizieren oder Teile der Welt zu überlagern und damit zu löschen. Zudem, könnt ihr auf einem Zeitstrahl im Level zurückspringen. Das Ergebnis spielt interessant mit optischen Illusionen wie Superliminal und wurde laut den Entwicklern auch von Testspielern schon mit Portal oder The Witness verglichen. Es lässt sich zumindest vorstellen, dass das technisch beeindruckende Spielkonzept auch beim Knobeln für einige Aha-Erlebnisse sorgt.

Viewfinder erscheint am 18. Juli für PC und Playstation 5. Zudem ist ab sofort eine neue Demo für beide Plattformen verfügbar.