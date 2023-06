Palworld: Pokémon mit Knarren

PC XOne Xbox X

Als "Pokémon mit Knarren" wurde das Multiplayer-Survival-Spiel Palworld im Zuge des Summer Game Fest-Livestreams angekündigt. Das Early-Access Release-Datum wurde mit dem 10. Januar 2024 beziffert. In dem spaßigen Trailer, den wir unter dieser News für euch eingebunden haben, seht ihr einen großen Pikachu-Verschnitt mit Mini-Gun und einen Haufen weiterer Waffen in den Pfoten niedlicher Wesen.

Palworld wird laut Chefentwickler Takura Mizobe ein Survival-Shooter, in dem ihr Monster sammeln könnt. Es ist somit kein Wunder, dass die Gegner an aggressivere Pokémons erinnern. Ihr könnt die Wesen zähmen, sammeln sowie züchten und dann für eure Zwecke als Reittier, Waffe oder Farmarbeiter verwenden. Solltet ihr Nahrung benötigen, könnt ihr sie auch einfach schlachten. Erscheinen soll das Spiel für Xbox Series, Xbox One und PC.