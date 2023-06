PM: Marvel’s Spider-Man 2 kommt am 20. Oktober, exklusiv auf PS5, Collector’s & Digital Deluxe Editions im Detail (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir von Insomniac Games kündigen mit großer Freude an, dass Marvel’s Spider-Man 2 am Freitag, den 20. Oktober 2023, für PlayStation 5 erscheinen wird – und zwar exklusiv. Nach den fantastischen Reaktionen auf Marvel’s Spider-Man (2018) und Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (2020) hat das Team in den letzten Jahren unermüdlich am dritten, sehnlichst erwarteten Teil der Serie gearbeitet. Marvel’s Spider-Man 2 wurde speziell für die PlayStation 5-Konsole entwickelt und schöpft deren Möglichkeiten voll aus: bessere Grafik, schnelleres Netzschwingen (und Netzflügel!), 3D-Audio* und nahtloser Wechsel zwischen Charakteren. Wir und unsere Mitarbeiter und Freunde bei PlayStation und Marvel Games können es kaum erwarten, dass ihr dieses unglaubliche Einzelspieler-Open-World-Erlebnis in die Hände bekommt.

*3D-Audio über eingebaute TV-Lautsprecher oder analoge/USB-Stereokopfhörer.

In Marvel’s Spider-Man 2 erleben die Spieler Marvels New York sowohl als Peter Parker als auch in der Rolle von Miles Morales. Wie ihr letzten Monat im PlayStation Showcase gesehen habt, steuert ihr in der Haupthandlung des Spiels beide Spider-Men an verschiedenen Stellen der Kampagne. In der offenen Welt könnt ihr bei der Erkundung von Manhattan, Queens und Brooklyn nahtlos zwischen ihnen wechseln. Beide Spider-Men haben ihre eigenen Geschichten und Missionen in der Welt.

Schon die Grafik auf der Verpackung zeigt es: Peter und Miles sind die Schlüsselprotagonisten unserer Story. Der ikonische rote Hintergrund ist zurück, aber die Dunkelheit umgibt sie, während beliebte Schurken wie Venom, Lizard und Kraven sie und Marvels New York bedrohen. Ihr werdet ebenfalls bemerken, dass ein Arm der Charaktere ihre neuen Fähigkeiten zeigt: Bei Peter ist es Symbiont, bei Miles sind es die fortgeschrittenen bioelektrischen Venom-Kräfte.

Zusätzlich zu unserem Starttermin freuen wir uns, euch die verschiedenen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie ihr Marvel’s Spider-Man 2 erleben könnt. Vorbestellungen sind ab dem 16. Juni 2023 bei allen teilnehmenden Händlern, im PlayStation Store und via PlayStation Direct möglich. Die Vorbestellungen werden am 16. Juni 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit freigeschaltet. Fans, die eine beliebige Version von Marvel’s Spider-Man 2 vorbestellen, erhalten einen vorzeitig freigeschalteten Arachknight-Anzug für Peter mit 3 zusätzlichen Farbvarianten, einen vorzeitig freigeschalteten Schattenspinne-Anzug für Miles mit 3 zusätzlichen Farbvarianten, ein vorzeitig freigeschaltetes Netzgreifer-Gadget und 3 Fertigkeitenpunkte für den Einstieg!

Ihr werdet das schöne Artwork bewundern können, das die Standard-Edition von Marvel’s Spider-Man 2 zum Preis von 69,99 $ / 69,99 £ / 79,99 € / 8.980 ¥ (UVP) ziert. Aber das ist noch nicht alles! Es wird auch eine Digital Deluxe Edition und eine Collector’s Edition des Spiels geben!

Die Digital Deluxe Edition von Marvel’s Spider-Man 2 (79,99 $/ 79,99 £/ 89,99 €/ 9.980 ¥ UVP) enthält das Spiel, alle Vorbestellungsanreize sowie 10 einzigartige Anzüge (5 für Peter, 5 für Miles), zusätzliche Rahmen und Sticker für den Fotomodus und 2 zusätzliche Fertigkeitenpunkte.

Außerdem freuen wir uns, ankündigen zu können, dass diese 10 Anzüge von Gastkünstlern aus den Bereichen Comic und Film sowie aus den PlayStation Studios entworfen wurden! Zu den Künstler*innen zählen Kris Anka, Julia Blattman, Sweeney Boo, Anthony Francisco, Raf Grassetti, Jerad Maantz, Joel Mandish, Darren Quach und Victoria Ying!

Für unsere eingefleischten Spider-Man-Fans da draußen, die ein unglaubliches Spider-Man-Sammlerstück zu Marvel’s Spider-Man 2 brauchen, haben wir genau die richtige Edition – solange der Vorrat reicht. Die Collector’s Edition (229,99 $/ 219,99 £/ 249,99 €/ 31.790 ¥ UVP) enthält einen Gutschein für die Digital Deluxe Edition, eine Steelbook®-Hülle und eine außergewöhnliche, hochwertige 19-Zoll-Statue, die unsere Spider-Men im Kampf gegen Fan-Liebling Venom zeigt. Die Collector’s Edition kann ab dem 16. Juni 2023, 10 Uhr Ortszeit in ausgewählten Ländern via PlayStation Direct bestellt werden (USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Italien, Österreich, Spanien, Portugal) (insert appropriate links).

Für Länder ohne PlayStation Direct gibt es bald weitere Informationen dazu, wie ihr euch eine Collector’s Edition in eurer Region sichern könnt.

Wir freuen uns schon, wenn ihr das Spiel ab 20. Oktober 2023 exklusiv auf der PlayStation 5 zocken könnt. In der Zwischenzeit könnt ihr Marvel’s Spider-Man 2 ab dem 16. Juni 2023 im PlayStation Store, bei PlayStation Direct oder bei einem freundlichen Händler online oder in eurer Nähe vorbestellen. Folgt uns auf Twitter, Instagram, und Facebook, wenn ihr nichts von Insomniac Games verpassen wollt.