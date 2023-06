John Carpenter's Toxic Commando: Koop-Shooter von Saber angekündigt

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Focus Interactive und Saber haben einen neuen Koop-Shooter vorgestellt, bei dem nicht nur unter Spielern eine Kooperation besteht. Für Toxic Commando hat sich nämlich der Filmemacher John Carpenter mit eingeklinkt, der auch selbst gerne Videospielen fröhnt.

In dem Koop-Shooter wurde beim Versuch, die Kraft des Erdkerns zu nutzen, der Sludge God geweckt, der die Erde mit tödlichem Schlamm umkrempelt, der zudem die Lebenden in Monster verwandelt. Doch der Verursacher der Misere hat einen Plan und da die teuren, kompetenten Söldner gerade nicht zur Stelle sind (vielleicht haben sie in Jagged Alliance 3 zu tun?), müssen eben die Toxic Commandos reichen.

Carpenter gibt zum Spiel zu Protokoll: