Like a Dragon Gaiden erscheint am 9. November 2023 // Gameplay-Trailer

Kiryu wird Loriot, äh Joryu

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Sega zeigte beim Summer Game Fest-Livestreams einen ersten Gameplay-Trailer zu Like a Dragon Gaiden - The Man Who Erased His Name. Der Titel schlägt eine Brücke zwischen dem Ende von Yakuza 6 und Kazuma Kiryus Auftritt in Yakuza - Like a Dragon (im Test, Note 8.5). Nachdem Kazuma von der Bildfläche verschwunden war, möchte ihn jemand wieder ans Licht der Öffentlichkeit zerren.

In Like a Dragon Gaiden kehrt der langjährige Protagonist der Reihe also zurück und kämpft sich unter dem falschen Namen Joryu wieder durch die Unterwelt. Dabei kann er zwischen dem Yakuza-Kampfstil und dem neuen Agenten-Kampfstil wechseln.