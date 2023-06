Alan Wake 2: Remedy zeigt erstes Gameplay

Sam Lake verrät weitere Details

PC Xbox X PS5

Als Gast beim Summer Game Fest-Livestream gab sich Sam Lake auf der Bühne die Ehre, der Hausautor des finnischen Studios Remedy (und bekanntlich das Gesicht von Max Payne im ersten Teil). Der brachte zum einen neue Infos zur Fortsetzung von Alan Wake mit, bei der es sich um ein Survival-Horror-Spiel handeln soll. So werden die Spieler etwa die Hälfte der Zeit den glücklosen Autor Alan Wake spielen und die andere Hälfte der Zeit die neue Protagonistin Saga Anderson. Die FBI-Agentin weiß nichts um die realitätsverändernden Kräfte der Worte von Wake, aber steckt mitten im Geschehen, denn ihr Partner bei den Ermittlungen zu einer Reihe ritueller Morde ist Alex Casey und der ist, wie Kenner des Erstlings sich vielleicht erinnern, eine von Wake erfundene Figur (die übrigens augenzwinkernd an Max Payne angelehnt war und auch in Alan Wake 2 wie Max von James McCaffrey).

Zudem zeigte Remedy eine kurzen Gameplay-Abschnitt, in dem Saga einen durch eine Wand brechenden Angreifer mit der Pistole abwehrt und anschließend in einem Spülbecken ein tätowiertes Herz findet.