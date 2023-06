Lisa - The Painful: Definitive Edition des RPG-Geheimtipps angekündigt

Inklusive Sequel-DLC The Joyful

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Publisher Serenity Forge und Ein-Mann-Studio Dingaling Productions haben mit Lisa - Definitive Edition eine erweiterte Fassung von Lisa - The Painful sowie der DLC-Fortsetzung The Joyful angekündigt.

Das von Earth Bound inspirierte 2D-Rollenspiel ist in einer Postapokalpyse angesiedelt, in der es nach einer Katastrophe keine Frauen mehr gibt. Umso verwunderlicher ist es, als Protagonist Brad mit im Nirgendwo ein Mädchen im Säuglingsalter findet. Er nennt die kleine Buddy und zieht sie auf, so gut er kann. Bald zu Beginn der Handlung wird sie jedoch von einem Plünderer-Clan entführt und so bricht Brad zur Rettungsmission auf. Brad trifft dabei auf viele schräge Charaktere, aber auch auf grässlich entstellte Mutanten und dazu wird er von den Dämonen seiner Vergangenheit verfolgt. The Joyful spinnt dann in der Rolle von Buddy die Handlung da weiter, wo das Hauptspiel endete.

Die Definitive Edition soll neben hochauflösenderer 2D-Pixelgrafik als neues Feature Party-Banter am Lagerfeuer sowie neue Feinde, Bosse, Angriffe, Quests, Enden, Musikstücke, einen Story-Schwierigkeitsgrad und mehr umfassen. Dazu erscheint Lisa damit erstmals auf Konsolen – genauer gesagt PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series S|X. Ebenso wurde das RPG nun in zwölf (noch nicht nähere definierte) Sprachen lokalisiert.

Lisa - Definitive Edition wird am 18. Juli 2023 erscheinen. Besitzer der ursprünglichen Steam-Version und des DLCs erhalten die jeweiligen Definitive-Upgrades kostenfrei.