PM: EXOPRIMAL™: HammerheadsHQ – Exosuit Module & Director Build (Capcom)

Hey Exofighters,

Wir hoffen, ihr hattet bisher eine tolle Woche! Die Prognosen für einen dinosaurierfreien Himmel sehen im Moment gut aus, aber es ist zu erwarten, dass im Juli schwere Raptorenschwärme auf uns zukommen, also bereitet euch bitte entsprechend vor.

Zurück in die Gegenwart: In diesem Beitrag befassen wir uns mit einem wichtigen Aspekt der Anpassung der Exosuits in EXOPRIMAL™ den Modulen! Wir haben einige News darüber, wie das System funktioniert, sowie einige Beispiele für anzugsspezifische Module, die eure Exosuits auf Hochleistung bringen, um euren bevorzugten Spielstil zu unterstützen.

Um das Ganze abzurunden, haben wir mit EXOPRIMAL™ Director Takuro Hiraoka gesprochen und erfahren, welche Module er mit seinem absoluten Lieblings-Exosuit Nimbus kombiniert.

Bei der Anpassung von Exosuits in EXOPRIMAL™ gibt es zwei wichtige Aspekte: Fashion und Funktion. Auf der einen Seite könnt ihr das Aussehen eurer Anzüge mit einer Reihe von Aufklebern, Waffen- und Anzugsskins und Anhängern verändern, um in den Wargames euren Stil zu zeigen. Auf der anderen Seite könnt ihr euren Exosuit über das Rig- und Modulsystem optimieren und verbessern, um ihm passive Boni zu geben und/oder die Leistung der Anzugfähigkeiten auf euren ganz persönlichen Spielstil abzustimmen.

Auf den ersten Blick fallen euch hier vielleicht einige Dinge auf, darunter die drei verfügbaren Modulplätze sowie eine Reihe verschiedener Module zur Auswahl, alle auf Stufe 1.

In EXOPRIMAL™ gibt es zwei verschiedene Arten von Modulen, die ihr in eure Exosuits einbauen könnt: graue „Basismodule“, die in jeden Modul-Slot eines beliebigen Exosuits eingebaut werden können, und rote, blaue und gelbe Exosuit-spezifische Module, die es ausschließlich in anzugsspezifischen, einzigartigen Sets gibt.

Lasst uns darauf einen genaueren Blick werfen:

Basis-Module sind die Grundlage, auf der ihr eure Exosuits aufrüsten könnt, um passive Boni im Kampf zu erhalten.

Es gibt eine Reihe von verschiedenen Modul-Typen, die ihr nach euren Vorlieben einsetzen könnt. In der Abbildung oben ist das Modul für Nachladegeschwindigkeit hervorgehoben. Dieses Modul erhöht die Nachladegeschwindigkeit auf Stufe 1 um 15 %, total überraschend, oder?.

Und ja, ihr könnt Module aufleveln, um ihre Wirkung zu verstärken und in einigen Fällen sogar neue Funktionen freizuschalten! Ihr könnt die Module aufwerten, indem ihr BikCoins dafür ausgebt, die Währung des Spiels, die man ganz einfach durch Spielen verdienen kann!

(*BikCoins können nicht separat über Mikrotransaktionen etc. erworben werden.)

Also, sobald ihr euch für ein Modul entschieden habt, das euch gefällt, könnt ihr es aufrüsten, um noch effizienter gegen die Dinoschwärme vorzugehen.

Die anzugspezifischen Module unterscheiden sich von den Basismodulen dadurch, dass jeder Exosuit sein eigenes exklusives Set von 6 Modulen hat! 2 rote, 2 blaue und 2 gelbe Module.

Rote Module können in Slot 1, blaue in Slot 2 und gelbe in Slot 3 eingesetzt werden. Das bedeutet, dass ihr einige taktische Entscheidungen treffen müssen, da ihr nur maximal 3 der insgesamt 6 Module sowie ein Modul jedes Sets verwenden könnt.

Diese Module bieten interessante und ziemlich starke Erweiterungen für die Fähigkeiten eures Exosuits und ermöglichen euch eine vollkommen individuelle Anpassung an euren Spielstil. Ein Beispiel für die Spezial-Module von Deadeye seht ihr in der Abbildung oben.

Wie auch die Basis-Module können die Spezial-Module mit BikCoins verbessert werden, um im Kampf noch viel effektiver zu sein.

Das Freischalten von Modulen in EXOPRIMAL™ erfolgt durch das Sammeln von Erfahrungspunkten während des Spiels, welche sowohl eure Stufe als auch die Stufen eurer Exosuits erhöhen.

Wenn ihr eure Stufe erhöht, könnt ihr nach und nach die Basis-Module freischalten, während ihr durch das Aufleveln eurer Lieblings-Exosuits deren Spezial-Module erhaltet. Auf diese Weise werden eure Erfahrungen und die Beherrschung eurer Anzüge belohnt, so dass ihr in der Lage seid, zu experimentieren und diese Erweiterungen in den Wargames optimal zu nutzen.

Im Vorfeld des heutigen Beitrags haben wir mit Takuro Hiraoka, dem Director von EXOPRIMAL™ , über seinen Lieblings-Exosuit gesprochen und darüber, wie er das Modulsystem für die maximale Wirkung einsetzt!

Nimbus

Den Holo-Warp-Teleport-Skill von Nimbus zu nutzen, um sich auf der Karte zu bewegen und dabei zwischen Angriff und Heilung zu wechseln, macht großen Spaß. Außerdem ist der Anzug einfach nur süß. (LOL)

Slot 1: Regenerations-Modul

Slot 2: N-Amped Spread

Slot 3: N-Quick Holo

Rig: Katapult

Diese Ausrüstung vergrößert die Reichweite von Nimbus‘ Movement-Skills und bietet außerdem zusätzliche Regeneration, was es noch viel schwieriger macht, mich auszuschalten.

Durch die Verwendung vom Quick- Holo-Modul wird die Abklingzeit des Holowarps verkürzt, was mir in Verbindung mit dem Katapult-Rig die Möglichkeit gibt, auf dem Schlachtfeld so ziemlich überall hinzukommen, wo ich hin will. Das ist es, was Nimbus ausmacht!

Allerdings kann ein Alleingang gefährlich sein, deshalb habe ich auch das Amped Spread-Modul hinzugefügt, um meine Angriffs- und Heilungsfähigkeiten zu verstärken. So kann ich mein Team noch besser unterstützen.

Da habt ihr‘s! Ein Beispiel für einen Exosuit-Build direkt aus der persönlichen Sammlung des Directors! Damit haben wir sogar einen genaueren Blick auf zwei weitere Spezial-Module geworfen – und das bei nur einem Beispiel, bei dem zwei der möglichen sechs einzigartigen Module verwendet wurden, die allein für Nimbus verfügbar sind!

Das war’s mit unserem zweiten Hammerheads HQ Post!

Wir hoffen, es hat euch gefallen, mehr darüber zu erfahren, wie ihr eure Exosuits eurem ganz persönlichen Spielstil anpassen könnt. Lasst euch von Director Takuro Hiraoka inspirieren, wenn ihr in der Support-Rolle voll aufgeht und euch in den Wargames selbst daran versuchen wollt.

Vielen Dank, Exofighters!