PM: In Saison 4 von Call of Duty: Modern Warfare II und Warzone erwarten euch neue Schlachtfelder (Sony Playstation Blog)

Saison 4 bringt euch die brandneue Battle-Royale-Karte „Vondel“, sechs neue Multiplayer-Karten und noch viel mehr in Call of Duty®: Modern Warfare® II und Call of Duty®: Warzone™.

Saison 4 ist ab dem 14. Juni auf PlayStation verfügbar.

Vondel, das Hafenviertel einer europäischen Barockstadt, wird mit drei unterstützten Modi an den Start gehen, darunter Wiederauferstehung, DMZ und dem brandneuen Modus – Lockdown. Das traditionelle Battle Royale beginnt zur Mitte der Saison.

Lockdown: Erzielt Punkte, indem ihr Zonen auf der Karte erobert und haltet. Ein Lockdown-Match dauert hierbei etwa doppelt so lange wie ein traditionelles Stellung-Match.

Erweiterte DMZ-Features: Durch Vondel gibt es bei DMZ nun neue Story-Missionen, die Phalanx-Fraktion, den „Signal Intelligence Contract“ (Vertrag über Signalaufklärung) und dynamischen Nebel.

Der „Dynamic Resurgence Timer“ (dynamische Wiederauferstehungstimer) ist in allen Wiederaufstehungsplaylisten verfügbar und passt automatisch die Respawnzeit an, wenn eines oder mehrere Teammitglieder das Match verlassen. Wenn ein Teammitglied ausgeschaltet wird, zeigt das „Nemesis Icon“ (Feindsymbol) für kurze Zeit den ungefähren Standort des feindlichen Operators an.

Mit dem neuen „Tactical Amphibian Vehicle“ (taktischen Amphibienfahrzeug) für vier Personen könnt ihr sowohl auf dem Land als auch auf dem Wasser fahren. Schließt beim „Assault on Vondel Launch Event“ („Angriff auf Vondel“-Veröffentlichungsevent) Ziele ab, um die „Favorite Supply Box“ (Liebste Vorratskiste) zu erhalten, die euch die Waffen gewährt, die Teil eurer Lieblingsausrüstung sind und die „Reinforcement Flare“ (Verstärkungsfackel) enthält, mit der ihr gefallene Teammitglieder zurückholen könnt. Zur Mitte der Saison könnt ihr dann eure Abwehr mit der „High-Capacity Plate Carrier“ (Hochkapazitäts-Panzerweste) verstärken.

Neues öffentliches Event – „High Stakes“ (Hoher Einsatz): Schnappt euch gefallene Kisten, um für die Matchdauer doppelte Waffen- und Spieler-XP zu erhalten, die sich mit anderen XP-Boni stapeln.

Ab dem 21. Juni können PlayStation Plus-Mitglieder das Kampfpaket für Saison 4 herunterladen. Das Highlight ist der neue Oni-Operator-Skin, der sich durch einen gepanzerten Neoprenanzug aus Kohlefaser auszeichnet.

Vom 22. Juni um 19:00 Uhr MESZ bis zum 23. Juni um 19:00 Uhr MESZ erhalten PlayStation-Spieler außerdem exklusiv doppelte Spieler-XP.

Neue Standard-, Feuergefecht- und Schlachtkarten

Showdown (Standardkarte, bei Veröffentlichung): Eine originalgetreue Nachbildung der Karte, die ursprünglich Teil von Call of Duty® 4: Modern Warfare® war. Showdown umfasst einen zentralen Innenhof, der von einem zweistöckigen Gebäude umgeben wird, und einen Außenbereich. Wer versucht, den Innenhof zu überqueren, muss mit heftigem Widerstand durch Feinde rechnen, die zwischen den gewölbten Säulen hindurchschießen. Etwas Deckung am Boden bietet euch jedoch eine gewisse Chance für einen Gegenangriff. Der Außenbereich ist mit seinen langen, schmalen Gassen perfekt für den Fernkampf ausgelegt, wobei verschlossene Metalltore im Norden und Süden die Spieler vom Durchrennen abhalten.

Achtet auf die Zugänge zum Innenhof: Zwei Treppen führen nach oben. Das obere Stockwerk ist aber auch direkt über die Metalltore im Außenbereich zugänglich, man muss dort nur hinaufklettern. Bei dieser Karte ist es wichtig, flexibel zu sein, da ihr oft schnell zwischen Nah- und Fernkampf wechseln müsst. Operator, die für die langen Sichtlinien und die engen Winkel der Karte gemacht sind, erreichen hier am einfachsten den Sieg.

Kunstenaar District (Künstlerviertel) (Standardkarte, bei Veröffentlichung): Der Kunstenaar District liegt zwischen dem Stadion, der Polizeistation und dem Museum von Vondel und ist ein mittelgroßes Künstlerviertel, dessen Geschäfts- und Häuserwände mit Wandmalereien geschmückt sind.

Das klassische dreispurige Design der Karte führt die Operator durch die engen Seitenstraßen und über den zentralen Platz. Durch die engen Innenräume kann man sich Zugang zu den drei Hauptrouten verschaffen und ein Kanal entlang der westlichen Seite der Karte ermöglicht es den Spielern, die gefährliche Haupttreppe zu umgehen, ohne gesehen zu werden. Gebt jedoch auf euren Kopf acht, wenn ihr auf die Hauptstraße zurückkehrt, da diese keine Deckung bietet und so gerne von feindlichen Scharfschützen anvisiert wird. Nutzt die Trucks der Shadow Company und sonstige Fahrzeuge in der Umgebung als Deckung, wenn ihr euch zum Angreifen nach vorne bewegt.

Und haltet Ausschau nach Feinden am oberen Ende der Treppe, wenn ihr euch dem zentralen Platz nähert. Greift sie von verschiedenen Winkeln aus an, um sie auf Trab zu halten, oder schleicht euch durch die nahe gelegenen Torbögen und vertreibt sie, bevor ihr dann ihre Position einnehmt. Das Gefälle des östlichen Weges schränkt die Sicht auf die andere Seite des Weges ein, aber ihr könnt euch zur Museumsbegrenzung begeben, um so einen besseren Überblick zu bekommen.

Zur Veröffentlichung gibt es außerdem noch die Feuergefechtkarten „Mercado“ (Markt) und „Penthouse“ und die Schlachtkarten „Mawizeh Marshlands“ (Mawizeh-Sümpfe) und „Ahkdar Village“ (Das Dorf Ahkdar). Beim Update zur Mitte der Saison erwartet euch außerdem noch eine neue Multiplayer-Standardkarte.

Bei den wöchentlichen Playlist-Updates erwarten euch 12v12-Modi für Suchen & Zerstören und Gefangenenrettung.

Assault on Vondel: Wehrt euch und erobert die Stadt von Nikto und seinen Söldner im Assault on Vondel Launch Event. Schließt Herausforderungen ab, um Medaillen zu sammeln und dabei Belohnungen für euch und die Community freizuschalten.

Neue Operator

Die Streitkräfte von SpecGru und KorTac erhalten Verstärkung. Der berüchtigte maskierte Nikto sowie Ana Vega, Io (via BlackCell), schließen sich ihnen an. Außerdem gibt es einen neuen Operator-Skin für Farah, den ihr später in der Saison nach Abschluss von Überfall-Episode 4 erhaltet.

Neue Waffen

Saison 4 bringt euch vier neue Waffen. Im Battle Pass erwarten euch das „Tempus Razorback“-Sturmgewehr und die ISO-MP. Und durch Waffenherausforderungen könnt ihr die neue Tonfa-Nahkampfwaffe und die TS-12-Schrotflinte freischalten.

