PM: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge schockt alle Dimensionen mit der Ankündigung des “Dimension Shellshock”-DLCs (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge schockt alle Dimensionen mit der Ankündigung des “Dimension Shellshock”-DLCs

– Neuer Spielbarer Charakter, dimensionsübergreifender Spielmodus und weitere Neuerungen bereichern noch dieses Jahr den Brawler-Hit –

PARIS, 7. Juni 2023 – Publisher Dotemu und das Entwicklungsstudio Tribute Games haben heute in Partnerschaft mit Nickelodeon und Paramount Consumer Products bekannt gegeben, dass der millionenfach verkaufte Ausnahmehit Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge noch dieses Jahr auf PC, Nintendo Switch, PlayStation und Xbox um den “Dimension Shellshock”-DLC erweitert wird.

Dimension Shellshock erweitert die bereits exquisite Auswahl an spielbaren Charakteren um einen der beliebtesten Verbündeten der Ninja Turtles: Usagi Yojimbo, bekannt aus der gleichnamigen Comic-Reihe und einer Vielzahl an Gastauftritten in der animierten “Teenage Mutant Ninja Turtles”-Serie, sowie den Action-Figur-Veröffentlichungen. Der Samuraihase präsentiert im heutigen Gameplay-Trailer seine Schwertkünste und gibt einen ersten Einblick in die interdimensionalen Kämpfe, indem er quer durch alle Dimensionen mächtig Prügel verteilt:

Der DLC beinhaltet einen neuen Spielmodus, neue, frisch von Tee Lopes für Dimension Shellshock komponierte, Musik und alternative Farbgebungen für die spielbaren Charaktere. Zusätzlich wird es ein zweites, vom DLC unabhängiges, kostenfreies Update für Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge geben, das ebenfalls neue Farboptionen mit sich bringt.

Dimension Shellshock und das kommende kostenfreie Update wurden durch die überwältigende Liebe ermöglicht, die die Fans Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge entgegengebracht haben. Der viele Zuspruch und die Wünsche der Community inspirierten Dotemu und Tribute Games dazu, neue Inhalte für das Spiel zu erschaffen.

Der “Dimension Shellshock”-DLC und das kommende Update folgen auf das im Dezember veröffentlichte Update, das neben einer großen Anzahl an Verbesserungen auch Custom Game-Optionen mit sich brachte. Dank der 11 kombinierbaren Modifikatoren und visuellen Filtern im Retro-Look können Fans ihr Spielerlebnis ganz auf die eigenen Vorlieben anpassen.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge erhielt viel Lob für die Furiose Rückkehr des Feelings der 1987-er Cartoon-Serie und war bei den The Game Awards 2022 als Best Action Game und Best Multiplayer, bei den DICE Awards in der Kategorie: Outstanding Achievement for an Independent Game, sowie bei den BAFTA Games Awards in den Kategorien Family Game und Multiplayer nominiert. In Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge jagen die Turtles Shredder und seinen Schergen hinterher, um seinen neuesten, bösartigen Plan zu vereiteln. Dabei kämpfen sie sich durch ikonische Szenen der animierten Serie, verprügeln bekannte Bösewichte und hauchen nostalgischen Erinnerungen neues Leben ein. Mit den Turtles, Meister Splinter, April O’Neil und Casey Jones prügelt man sich mit bis zu sechs Spieler*innen im lokalen- oder online Koop durch diesen modernen und gleichzeitig nostalgischen Brawler.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge vereint die Arbeit von zwei Retro-Profis:

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge wird von Tribute Games entwickelt und von Dotemu gepublished.

Über Dotemu

Dotemu ist eine französische Videospiel-Firma, die sich auf moderne Veröffentlichungen von beliebten Retro-Spielen spezialisiert hat. Unsere Mission ist einfach: Allen Spieler*innen Zugang zu den klassischen Videospielen von gestern auf den heutigen Plattformen, einschließlich PC, Handy, Konsole und mehr, zu geben. Das Dotemu-Team arbeitet mit den beliebtesten und anerkanntesten Publishern der Welt zusammen und hat eine Reihe von weltweiten Top-Sellern sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole veröffentlicht, darunter Streets of Rage 4, Wonder Boy: The Dragon’s Trap, Windjammers 1 und 2, mehrere Spiele der Ys-Serie und mehr.

Dotemu wurde 2007 gegründet und nutzt sein umfangreiches technologisches Know-how, um den ursprünglichen Geist klassischer Spiele zu bewahren und ihnen gleichzeitig ein zweites Leben als wiederentdeckte Edelsteine für eine neue Generation von Spieler*innen zu geben.

Über Tribute Games

Tribute Games ist ein unabhängiges Entwicklungsstudio und Publisher aus Kanada mit Sitz in Montreal, Quebec. Das Studio mit Fokus auf Retro-Titeln für PC und Konsolen wurde 2011 von den ehemaligen Ubisoft-Mitarbeitern Jonathan Lavigne, Jean-Francois Major und Justin Cyr, die unter anderem an den Titeln Scott Pilgrim vs. the World: The Game und TMNT (GBA) beteiligt waren, gegründet.

Über Nickelodeon

Nickelodeon besteht nun seit 44 Jahren und ist die Nummer Eins Unterhaltungsmarke für Kinder. Das Unternehmen hat ein vielfältiges, globales Geschäft aufgebaut, indem es bei all seinen Aktivitäten Kinder an die erste Stelle setzt. Die Marke umfasst Fernsehprogramme und -produktionen in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt sowie Verbraucherprodukte, digitale und lokale Erlebnisse, Vertrieb und Spielfilmproduktion. Nickelodeon ist Teil des globalen Multimedia-Unterhaltungsmarken-Portfolios von Paramount (Nasdaq: PARA, PARAA).

Über Paramount Consumer Products

Paramount Consumer Products verwaltet das gesamte Lizenz- und Merchandising-Geschäft von Paramount (Nasdaq: PARA, PARAA), einem führenden globalen Medien- und Unterhaltungsunternehmen, das erstklassige Inhalte und Erlebnisse für ein weltweites Publikum erschafft. Das Portfolio von Paramount Consumer Products zeichnet sich durch ikonische Verbrauchermarken aus und umfasst eine Vielzahl an Marken und Inhalten von BET, CBS (einschließlich CBS Television Studios und CBS Television Distribution), Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures und SHOWTIME®. Mit Produkten aus den Bereichen Animation sowie Live-Action und Inhalten, die sich an Kinder im Vorschulalter, Jugendliche und Erwachsene richten, ist Paramount Consumer Products bestrebt, qualitativ hochwertige Produkte für einige der beliebtesten und bekanntesten Marken der Welt zu entwickeln. Unser Angebot an Konsumgütern sowie Bekleidung der Marke Paramount findet man unter ParamountShop.com.