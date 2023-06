PM: Wir präsentieren … die No Man‘s Sky-Expedition „Singularity“ (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

allo zusammen!

Heute freuen wir uns sehr, euch unser nächstes Saison-Update vorstellen zu können, eine zeitlich begrenzte Expedition namens SINGULARITY (Singularität). Es ist ziemlich groß und besteht zu einem Teil aus der Expedition und zum anderen Teil aus einem Update mit Unmengen an neuen Inhalten, Story, Gameplay und einigen unserer bisher spannendsten Belohnungen.

In den letzten Monaten ist bei No Man‘s Sky sehr viel passiert. Eröffnet haben wir das Jahr mit FRACTAL, das Unterstützung für PS VR2 und vieles mehr mit sich gebracht hat. Sechs Wochen später haben wir INTERCEPTOR veröffentlicht, das die ersten Hinweise auf eine umfassendere Story im Universum von No Man‘s Sky lieferte.

SINGULARITY bietet eine Geschichte und eine Herausforderung, die das zweite Kapitel einer vierteiligen Erzählung darstellen, welche sich über das ganze Jahr erstrecken wird.

Spieler aus allen Systemen beginnen SINGULARITY auf demselben Planeten und machen sich daran, merkwürdige Roboterköpfe zu untersuchen, die in der ganzen Galaxie kryptische Hinweise hinterlassen haben.

Wir wollen das Geheimnis wahren, aber es handelt sich hierbei um eine Geschichte über KI-Korrumpierung, Roboteraufstände und handfeste Hinweise darauf, was uns in No Man‘s Sky noch erwartet.

Während der fünfwöchigen Expedition wird die gesamte Community mit Nada und Polo an Bord der Weltraumanomalie zusammenarbeiten und versuchen, der Galaxie neues Leben einzuhauchen und gemeinsam spannende Belohnungen zu verdienen.

Die Expedition endet damit, dass ihr eine Entscheidung treffen müsst, die weitreichende Konsequenzen haben wird …

Und obendrein müssen noch mehr seltsame Hinweise entschlüsselt werden, die auf eine künftige, noch tiefer gehende Geschichte hindeuten!

Wie alle Expeditionen von No Man‘s Sky bietet auch SINGULARITY eine große Anzahl an Belohnungen und Souvenirs, die mit allen Speicherständen eingelöst werden können, darunter unser erstes neues und komplettes Anpassungsset für euren Hauptcharakter seit Jahren – ein beeindruckender Roboteranzug.

Unsere Reise geht weiter.