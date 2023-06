PM: Days of Play: 10 Spiele im Sale mit hoher Metacritic-Wertung (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ihr habt sicherlich schon mitbekommen, dass die Days of Play zurück sind! Für kurze Zeit* warten hier tolle Schnäppchen auf euch. Die Angebote lassen sich an verschiedenen Orten finden – zum Beispiel im PlayStation Store, bei PlayStation Direct oder bei PlayStation Gear. Heute wollen wir euch einige der reduzierten Highlights vorstellen! Im Detail geht es um die Spiele, die mit ihrem hohen Metacritic-Score überzeugen können.

Metacritic-Score: 94

Den Anfang unserer Vorstellung macht God of War Ragnarök. Die Fortsetzung erzählt die packende Geschichte von Kratos und Atreus weiter. Im Fokus steht diesmal die nahende Ragnarök-Prophezeiung, die zu den bedeutendsten Momenten in der nordischen Mythologie gehört. Aber auch die Beziehung zwischen den beiden Protagonisten entwickelte sich in den vergangenen drei Jahren und erreicht im aktuellen Spiel nun einen neuen Höhepunkt.

Auf der Suche nach Antworten besucht ihr auf eurer Reise die Neun Welten und trefft dabei nicht nur auf Freunde, sondern vor allem auf viele Feinde. Wilde Bestien und Götter wollen es im Spiel von SIE Santa Monica Studio mit euch aufnehmen. Zum Glück seid ihr aber bestens ausgerüstet. Neben der berühmten Leviathanaxt, werdet ihr auch die Chaosklingen mit zahlreichen Fähigkeiten schwingen können. Ragnarök kann kommen!

God of War Ragnarök

79,99 Euro 59,99 Euro| gültig bis 12. Juni

Metacritic-Score: 93

Auch in Hades bekommt ihr es mit Göttern zu tun – spielerisch erwartet euch hier aber ein wesentlich schnelleres Spektakel. Im Rogue-like Dungeon Crawler von Supergiant Games schlüpft ihr in die Rolle von Zagreus – dem Prinzen der Unterwelt. Er möchte endlich nicht mehr in der Hölle festsitzen und nimmt die Dinge deshalb selbst in die Hand. Allerdings hat Vater Hades etwas dagegen.

Bei euren Fluchtversuchen stehen euch die Götter des Olymps zur Seite. Immer wenn ihr einen Raum abgeschlossen habt, könnt ihr Zagreus mit neuen Fähigkeiten verbessern. Die kommen unter anderem von Zeus, Poseidon, Athene und vielen weiteren Persönlichkeiten der griechischen Mythologie. Hades bietet außerdem enormes Wiederspielpotenzial, weil ihr mit jedem Durchgang mehr von der Geschichte erfahrt und gleichzeitig noch stärker werdet.

Hades

24,99 Euro 14,99 Euro| gültig bis 12. Juni

Metacritic-Score: 93

Tetris zählt bis heute zu den wohl berühmtesten Videospielen aller Zeiten. Am bekannten Gameplay ändert sich auch in Tetris Effect: Connected nichts – doch die Präsentation liefert ein völlig neues Erlebnis für den Klassiker! Ein Mix aus bildgewaltigen Hintergründen, vielen Spezialeffekten, knalligen Farben und harmonischer Musik machen den Titel zu einer der einzigartigsten Versionen von Tetris.

Neben den Einzelspieler-Aktivitäten mit mehr als 30 unterschiedlichen Leveln, könnt ihr auch im Mehrspieler kooperativ oder kompetitiv antreten. Über zehn Tetris-Spielmodi stehen euch hier zur Wahl. Und wer im Besitz von PlayStation VR2 (PS5) oder PlayStation VR (PS4) ist, kann Tetris Effect: Connected auch in VR erleben! Damit wird die Erfahrung noch intensiver.

Tetris® Effect: Connected

39,99 Euro 29,99 Euro| gültig bis 12. Juni

Metacritic-Score: 90

Die Macher von Elden Ring, Dark Souls und Bloodborne haben 2019 mit Sekiro: Shadows Die Twice einen Titel veröffentlicht, bei dem ihr Feinde mit mächtigen Ninja-Fähigkeiten im Kampf ausschalten werdet. Angesiedelt im Sengoku-Japan des späten 16. Jahrhunderts ist es eure Mission, Rache zu üben und so die eigene Ehre wiederherzustellen. Koste es, was es wolle.

From Software durfte sich nach dem Release über eine Vielzahl an Preisen freuen! Darunter auch mehrere Awards für das Spiel des Jahres! Wie schon bei den anderen Projekten des japanischen Studios, müsst ihr in Sekiro: Shadows Die Twice wieder mit einer echten Herausforderung rechnen. Auch die Inhalte der „Game of the Year Edition“ sind einen Blick wert. Hier erwartet euch unter anderem ein zusätzlicher Boss-Herausforderungsmodi.

Sekiro™: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition

69,99 Euro 34,99 Euro| gültig bis 12. Juni

Metacritic-Score: 89

Erlebt das legendäre Rollenspiel von Square Enix in einer Neuinterpretation! Cloud, Aerith, Tifa, Sephiroth und Co. kehren als Hauptfiguren in Final Fantasy VII Remake zurück. In der Neuauflage werden die Ereignisse aus dem Original wesentlich ausführlicher erzählt. Im ersten von insgesamt drei geplanten Teilen des Remake-Projekts gibt es den Anfang dieser gefeierten Geschichte – doch nicht alles ist identisch zur Vorlage…

Mit den Bonusinhalten von Intergrade bekommen Fans dann noch einen weiteren Charakter aus dem Original zu sehen. Episode INTERmission dreht sich nämlich um Yuffie, die in zwei zusätzlichen Kapiteln im Rampenlicht steht. Mit Final Fantasy VII Rebirth ist auch schon der Nachfolger von Square Enix angekündigt worden.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

79,99 Euro 45,59 Euro| gültig bis 12. Juni

Metacritic-Score: 89

Zieht in Monster Hunter: World in epische Schlachten gegen furchteinflößende Monster, holt euch Materialien, verbessert eure Waffen und Rüstungen und nehmt es schließlich mit noch stärkeren Monstern in der Spielwelt auf. Haufenweise Quests, eine brandneue Story und der Meisterrang für die talentiertesten Monsterjäger warten im Actiontitel von Capcom auf euch!

Und wenn ihr mit dem Hauptspiel fertig seid, gibt es mit der Iceborne-Erweiterung noch viel mehr Content zu entdecken. Beispiele gefällig? Mit dem Add-On wird die Anzahl der großen Monster von 36 auf mehr als 66 angehoben. Auch die Story-Missionen werden in Iceborne verdoppelt. Neue Schauplätze, Waffen und Rüstungen sind natürlich auch dabei. Schnappt euch die Monster Hunter World: Iceborne Master Edition Digital Deluxe, um das Hauptspiel, das Add-On und mehr zu erhalten.

Monster Hunter World: Iceborne Master Edition Digital Deluxe

49,99 Euro 37,49 Euro| gültig bis 12. Juni

Metacritic-Score: 89

Ein weiteres Spiel aus der Kategorie „einzigartiges Erlebnis“ ist Rez Infinite. Ihr schwebt mit eurer Figur durch visuell beeindruckende Level und schießt euch durch mehrere Wellen von Feinden. Jede einzelne Bewegung wirkt sich dabei auf die Umgebung aus. Farben und Klänge vermischen sich mit dem Soundtrack von Rez Infinite und sorgen für eine Erfahrung, die euch in Erinnerung bleiben wird.

Besitzer von PlayStation VR2 (PS5) oder PlayStation VR (PS4) können Rez Infinite übrigens noch immersiver machen. Setzt das VR-Headset auf und erlebt die 360-Grad-Spielwelten in einer völlig neuen Perspektive. Mit der aktualisierten PS5-Version könnt ihr zusätzlich eine besondere Steuerungsmethode wählen. Mithilfe der Eye-Tracking-Funktion von PlayStation VR2 lassen sich Gegner nur mit den Augen anvisieren.

Rez Infinite

29,99 Euro 22,49 Euro| gültig bis 12. Juni

Metacritic-Score: 88

Mächtige Maschinen, eine scheinbar unaufhaltsame Plage und eine gefährliche Reise in den Verbotenen Westen sind nur einige der Dinge, die in Horizon Forbidden West – dem Sequel zu Horizon Zero Dawn – auf euch zukommen werden. Ein weiteres Mal schlüpft ihr in die Rolle von Aloy, die es sich zur Aufgabe macht, die unbekannten Hintergründe der Plage zu erforschen, um den erneuten Untergang der Menschheit zu verhindern.

Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Die Plage hat die Maschinen noch stärker und bedrohlicher gemacht und sie sind überall in der Welt zu finden. Horizon Forbidden West hat aber noch mehr zu bieten. Während eurer Reise durch den Verbotenen Westen werdet ihr unter anderem Dschungel durchqueren, hohe Berge erklimmen oder versunkene Städte mit Protagonistin Aloy – und vielen altbekannten und neuen Charakteren – besuchen.

Horizon Forbidden West

79,99 Euro 49,59 Euro| gültig bis 12. Juni

Metacritic-Score: 88

Wer auf der Suche nach einem fantastischen Koop-Abenteuer ist, könnte mit It Takes Two einen Volltreffer landen. Der Plattformer von Entwickler Hazelight ist voll und ganz für eine gemeinsame Spielerfahrung gedacht. Löst zusammen Rätsel, meistert die zahlreichen Level und nutzt eure einzigartigen Fähigkeiten, um die Herausforderungen des Titels zu bestehen. Zwischendurch könnt ihr in kleinen Minispielen sogar mal gegeneinander antreten.

It Takes Two kann entweder zu zweit auf einer Couch gezockt werden oder ihr nutzt einfach die Online-Funktion des Spiels. Und hier kommt ein weiteres Highlight zur Geltung. Es muss nämlich nur eine Person den Titel besitzen. Der Mitspieler kann sich den kostenlosen Friend Pass im PlayStation Store herunterladen und problemlos dem Spiel beitreten. Irgendwelche Einschränkungen gibt es hier nicht.

It Takes Two

39,99 Euro 19,99 Euro| gültig bis 12. Juni

Metacritic-Score: 87

Den Abschluss unserer Schnäppchen-Liste macht Gran Turismo 7. Die Rennsimulation von Polyphony Digital ist der perfekte Ort für alle Fans des Motorsports. Mehr als 420 Fahrzeuge können auf den über 90 Strecken, die sich quer über den Globus verteilen, über den Asphalt geschickt werden. Und dank regelmäßiger Updates kommen immer wieder neue Autos und Pisten hinzu.

Beliebte Einzelspieler-Inhalte – darunter die GT-Kampagne oder die Fahrschule – kehren im aktuellen Teil der Reihe zurück. Auch der Sportmodus ist wieder am Start, wo ihr es mit den besten Rennfahrern der Welt in Online-Rennen aufnehmen könnt. Seit der Einführung von PlayStation VR2 habt ihr in Gran Turismo 7 übrigens auch die Gelegenheit, in der virtuellen Realität hinter einem der Lenkräder zu sitzen.

Gran Turismo™ 7

79,99 Euro 49,59 Euro| gültig bis 12. Juni

Damit seid ihr nun am Ende unserer Liste der Spiele mit den höchsten Metacritic-Wertungen im „Days of Play“-Sale angekommen. Natürlich gibt es im PlayStation Store noch zahlreiche weitere Angebote. Ruft dafür einfach die Übersichtsseite in eurem Browser auf oder checkt die Rabattaktion über eure Konsole aus!

Startet, erneuert oder verlängert eure PlayStation Plus-Mitgliedschaft während der Days of Play-Zeiten zu einem reduzierten Preis. Erhaltet Zugriff auf hochwertige Titel, von monatlichen Spielen bis hin zu Spielen zum Testen, zum fesselnden Spiele- und Klassikerkatalog mit Hunderten von Blockbustern und Klassikern, aus denen ihr je nach gewähltem Plan wählen könnt.**

Sowohl für neue als auch für aktuelle PlayStation Plus-Mitglieder werden alle Pläne über 12 Monate mit 25 % Rabatt angeboten. Dies umfasst Essential, Extra und Premium/Deluxe.

Aktuelle PlayStation Plus Essential- und Extra-Mitglieder erhalten außerdem 25 % Rabatt auf eine 1-monatige, 3-monatige oder 12-monatige Mitgliedschaft, wenn sie ein Upgrade auf einen höhere Stufe vornehmen. Eine tolle Zeit also, um PlayStation Plus Premium oder Deluxe auszuprobieren.

Beantwortet die folgenden Fragen und findet heraus, welche PlayStation Plus Spielekatalog-Games perfekt zu euch passen!

*Der „Days of Play“-Sale endet am Dienstag, den 13. Juni 2023 um 00:59 Uhr MESZ.

** Die Verfügbarkeit von Klassikern, Testversionen und des Spielekatalogs variiert je nach Zeit, Region/Land und Tarif. Weitere Einzelheiten und Updates zu PlayStation Plus-Angeboten findet ihr unter https://www.playstation.com/Plus. PlayStation Plus ist ein fortlaufendes Abonnement mit einer regelmäßigen Abonnementgebühr, die automatisch (zum dann im PS Store geltenden Preis) in regelmäßigen und bei Abschluss des Abonnements festgelegten Abständen berechnet wird, bis die Kündigung erfolgt. Es gelten die Nutzungsbedingungen: play.st/psplus-usageterms.