Syberia wird als animierte Serie umgesetzt

Die französische Animationsfilm-Produktionsfirma What The Prod hat die Rechte für die Umsetzung des Adventure-Klassikers Syberia als animierte Serie erworben. Die Spiele beginnen mit der Reise, die die junge, ehrgeizige Anwältin Kate Walker aus New York von Westeuropa nach Ostrussland antritt und dabei alternative Geschichte und große Abenteuer erlebt. In der Serie sollt ihr Kate Walker, Oscar, die Youkols und weitere bekannte Charaktere wiedersehen.

Das kreative Erbe des 2021 verstorbenen Syberia-Erfinders Benoît Sokal wir von seiner Frau Martine Sokal und ihren Kindern Hugo & Jules bewahrt. Martine zeigt sich Stolz:

Mein Mann hätte sich geehrt gefühlt, mitzuerleben, wie sein Werk als Zeichentrickserie entwickelt wird. Mit Syberia hat er eine magische und unzeitgemäße Welt geschaffen, und ich freue mich, dass sie mit dieser neuen Adaption ein neues Publikum erreichen wird.

Der Publisher der Spiele äußerte sich in Person von Elliot Grassiano, dem Gründer und COO von Microids:

Wir freuen uns, mit What The Prod zusammenzuarbeiten, um den Fans von Syberia ein fantastisches visuelles Erlebnis zu bieten, das die Seele dieser kultigen Franchise perfekt einfängt. Diese Serie wird Spielern und neuen Zuschauern eine neue Gelegenheit bieten, die faszinierende Welt von Syberia zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Die Gründerin und Präsidentin von What The Prod, Ashargin Poiré, ist sich sicher:

Dank eines modernen Schreibstils, der den besten dystopischen Meisterwerken Tribut zollt, wird die Serie sowohl Fans als auch Neueinsteiger ansprechen. Die Art Direction und die Qualität der Animationen garantieren ein atemberaubendes Erlebnis auf halbem Weg zwischen Realität und Fantasie.

Weitere Informationen zur Serie sollen in Kürze bekannt gegeben werden.