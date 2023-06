Resident Evil – Death Island: Animationsfilm mit US-Starttermin // Trailer

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS Android

Am 25. Juli 2023 erscheint in den USA der Animationsfilm Resident Evil – Death Island in den gängigen Streamingportalen und in der physischen Variante auf DVD, Blu-ray und 4K.

Nachdem der japanische Filmstart mit dem 7. Juli 2023 schon etwas länger fest steht, gibt es bislang noch keinen Starttermin für den Streifen in Deutschland. Nach der Erfahrung mit dem Vorgängerfilm Resident Evil – Vendetta könnte bei uns Resident Evil – Death Island erst einige Wochen nach dem US-Termin seine Veröffentlichung finden. Folgende Handlung könnt ihr erwarten:

In San Francisco wird Jill Valentine mit einem Zombie-Ausbruch und einem neuen T-Virus konfrontiert, während Leon Kennedy einem entführten DARPA-Wissenschaftler auf der Spur ist. Zur gleichen Zeit untersucht Claire Redfield einen monströsen Fisch, der in der Bucht der Stadt Wale tötet. Gemeinsam mit Chris Redfield und Rebecca Chambers entdecken sie, dass alle Spuren ihrer verschiedenen Fälle auf der Insel Alcatraz zusammenlaufen, wo ein neues Übel sein Unwesen treibt und auf ihre Ankunft wartet.

Der neue Trailer zu Resident Evil – Death Island dient als Werbung für den kommenden US-Start. Ihr könnt ihn euch unterhalb dieser News anschauen.