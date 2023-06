Vision Pro: Mixed-Reality-Brille von Apple kostet 3500 Dollar

Europa-Release im Laufe von 2024

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Auf der gestrigen Apple Keynote wurde offiziell das Vision Pro vorgestellt, auf den ersten Blick eine VR-Brille, wobei der Fokus aber deutlicher auf Augmented-Reality-Anwendungen zu liegen scheint. Anders gesagt: Es ist ein Mixed-Reality-Gerät. Die Hardware bietet ein Micro-OLED-Display mit einer nativen 4K-Auflösung für jedes Auge. Angetrieben wird die Vision Pro von einem M2-Chip und Apples neuem R1-Chip, dazu kommt mit VisionOS ein eigenes Betriebssystem zum Einsatz.

Das Gerät funktioniert autark, muss also nicht mit anderen Geräten gekoppelt werden. In der Vermarktung platziert der Konzern das Gerät als "räumlichen Computer" (spatial computing), also ein Mittel zum Arbeiten ohne Monitor: Anwendungen lassen sich damit in einer virtuellen Umgebung oder in der Augmented Reality als Fenster anordnen. Eingaben funktionieren per Fingergesten, Augen, Sprache und per virtueller Tastatur – es kann aber auch eine drahtlose Tastatur mit dem Vision Pro gekoppelt werden. Apple unterstrich dazu die Eignung für Telefonkonferenzen, in denen die Gesprächspartner in Lebensgröße angezeigt werden, während man selbst nicht mit Brille zu sehen sei, sondern ein virtueller Avatar eingeblendet werde, der per Gesichtserfassung durch die Hardware animiert werde. Dazu bietet die Vision Pro auch räumliches Audio, was sicher auch beim Ansehen eines Films auf der virtuellen Leinwand

gut zur Geltung käme. Die Leinwand soll sich dabei bis zu einer wahrgenommenen Breite von rund 30 Metern vergrößern lassen. Im Vorstellungsvideo ist auch zu sehen, wie mit Apple Vision Pro ein Basketball-Spiel per gekoppeltem PS5-Controller gespielt wird (vermutlich NBA 2K Arcade Edition aus dem Katalog von Apple Arcade).

Das Vision Pro eignet sich dabei im kabellosen Betrieb aber weder für lange Arbeitsphasen am Stück noch Kinofilme in Überlänge: Das Gerät setzt ähnlich wie einst die HTC Vive Pro mit Wireless-Upgrade auf einen externen Akku, der am Gürtel befestigt wird und dessen Laufzeit wird auf zwei Stunden beziffert. Alternativ schließt man ein Stromkabel direkt an die Hardware an. Erscheinen soll die Vision Pro Anfang 2024 im US-Markt, auf anderen Märkten soll die Einführung im Laufe des Jahres 2024 erfolgen. Der Preis: 3500 US-Dollar – und aufwärts (ein Euro-Preis ist noch nicht bekannt). Bei diesem Preispunkt fasst der Tech-Riese also zunächst einen kleinen Kreis Privatkunden und professionelle Anwender und nicht in den Massenmarkt ins Auge.

Erste Analysen sehen durchaus Potential, das Apple wieder "die Punkte verbindet", also das Potential der Technik besser auslotet als die Konkurrenz bisher. In Social-Media-Netzwerken begegnen dem Autor dieser Zeilen am häufigsten Reaktionen auf ein gewisses Feature der Vision Pro: Nähern sich andere Menschen dem Träger, erscheint auf einem OLED-Display an der Front der Brille ein virtuelles Augenpaar. Bilder davon sorgen momentan für Spott und haben gerade anscheinend gute Chancen, sich zur Vorlage für Memes zu entwickeln.