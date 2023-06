Zankstelle - Findet Schatz Staffel 6: Soul Crystal

PC andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nicht müde werden, sondern dem Emulator leise, wie ein Vogel, die Diskette hinhalten. So oder so ähnlich müssen sich seit vielen Jahren die drei tapferen Rätselfreunde der Zankstelle fühlen.

Nachdem Andreas, Jürgen und Christoph in der letzten Staffel 0 Grad Nord in rekordverdächtiger Zeit und dank großem Einsatz von Andreas abgeschlossen haben, hat eben jener Andreas eine neue Perle aus seiner privaten Sammlung exquisiter Retrospiele hervorgezaubert.

In gewohnter Art rätseln sich die drei in ihrem Audio-Let's-Play durch ein Textadventure. Jetzt, in der neuesten Staffel, stellen sie sich dem 1992 erschienenen Soul Crystal aus dem Hause Avantgardistic Arts. Hierbei handelt es sich um ein wahres Text-Monster, oder wie würdet ihr ein Spiel mit sagenhaften 320 KByte Text sonst bezeichnen? Den Anfang macht die Folge Null, in der Andreas euch an den reichen Beilagen der Packung teilhaben lässt und die Emulatoreinstellungen detailliert beschreibt. Weiter geht es dann mit dem eigentlichen Spielerlebnis in (meist) regelmäßigen Abständen von zwei Wochen.

Zu finden ist die Zankstelle auf Facebook, Discord und auch auf Spotify. Schaut vorbei, kommentiert und schlagt gerne auch Themen vor. Wir freuen uns auch über Kommentare auf der Webseite der Zankstelle, auf der auch Konterfeis der Podcaster und natürlich die immer noch aktuelle Folge zu finden sind.