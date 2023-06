Space Quest 3D: Kostenloses 3D-Remake von Space Quest 3 erschienen

PC

Die Familie der Sierra-Fan-Adventures, respektive -Remakes, hat vor wenigen Tagen Zuwachs bekommen. Die Indie-Entwickler von TurboChimp haben sich den Adventure-Klassiker Space Quest 3 - Die Piraten von Pestulon aus dem Jahr 1989 vorgenommen und ein 3D-Remake mit der Unity-Engine erstellt.

In Space Quest 3D steuert ihr den intergalaktischen Hausmeister Roger Wilco mit Tastatur (WASD)- und Maussteuerung durch 3D-Umgebungen und versucht, das Geheimnis um die verschwundenen "Two Guys From Andromeda" zu lüften.

Wenn Ihr euch selbst von der Qualität des Spiels überzeugen und herausfinden möchtet, ob es eine gute Idee ist, ein Pixel-Adventure in ein 3D-Spiel zu verwandeln, könnt ihr euch das Spiel kostenlos mit englischer Sprachausgabe auf der itch.io-Seite des Spiels herunterladen.