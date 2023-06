Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Immortals of Aveum, welches am 20.Juli für PS5 erscheint, nutzt die rasante FPS-Action eines militärisches Shooters und verbindet diese mit fantastischen Zaubern.

Diese neue Kreation aus dem Hause Ascendant Studios fokussiert sich auf eine reichhaltige Einzelspielerkampagne, in der ihr den Waisen Jak spielt, der zum Magnus-Kampfmagier wurde und danach strebt, seine Heimat Lucium von der Tyrannei durch Rasharn zu befreien, einer Supermacht, die alle Magie in Aveum unter ihre Kontrolle bringen will.

Schon zu Beginn des Spiels werdet ihr drei Farben der Magie kennenlernen, die zu euren primären Angriffszaubern werden: Blaue Magie, rote Magie und grüne Magie.

Mit blauer Magie beschwört ihr eine Donnerkeil-Attacke herauf– besonders effektiv auf weite Entfernungen und dafür geeignet, an den Schwachstellen eurer Gegner einen kritischen Treffer zu landen. Das war eine meine liebsten Attacken, denn die Gegner aus der Ferne zu beseitigen, hat sich fast wie der präzise Schuss mit einem Scharfschützengewehr angefühlt.

Rote Magie erlaubt euch einen Angriff mit Sengendem Feuer– großflächige Explosionen aus Magie, die großen Schaden auf kurze Entfernung anrichten. Stellt euch Energieschüsse aus einer Schrotflinte vor, mit denen ihr gegen eine Gruppe von Gegnern vorgehen könnt.

Mit grüner Magie könnt ihr einen Splittersturm-Angriff wirken– ein Zauber, der Projektile zielgerichtet abfeuert und den ihr am besten auf mittlere Distanz gegen schnelle Gegner nutzt. Mit dem Zauber könnt ihr eure Feinde durchbohren, während ihr in Bewegung seid.

Doch Angriffszauber sind nicht die einzige Art von Zaubern, die ihr mit den Farben der Magie wirken könnt. Es gibt auch noch Kontroll-, Verstärkungs-, Raserei- und Herrschaftszauber, die euch ein breitgefächertes Arsenal an Möglichkeiten bieten, wie ihr eure Feinde manipulieren und besiegen könnt.

Mit einem satten Orange, das über den sonnengefluteten Himmel von Yltheum fließt, oder dem abgenutzten und verwitterten Design von Jaks Sigille– ein Gerät, das ähnlich wie ein Zauberstab funktioniert, und das die Magie nach eurem Willen formt– erlaubt euch die sorgfältig erschaffene Welt von Aveum eine unglaubliche Immersion in ihre weitreichende Geschichte.

Ihr könnt euch auf euren Reisen in den Weiten Aveums verlieren. Ganz gleich, ob ihr die verborgenen Winkel erforscht, die Rätsel, Reichtümer und mitunter einige der besten und durchaus hilfreichen Ausrüstungsteile enthalten, oder ob ihr in die Fänge eines aufgebrachten Heulers geratet, einer fliegenden Kriegsbestie, deren drachenähnliche Schuppen ihr aus der Nähe betrachten könnt, wenn sie euch in ihrem Zorn in die Lüfte reißt.

Das Design der Benutzeroberfläche in Immortals of Aveum trägt zu der allgemeinen Immersion in das Spiel bei. Die Navigation durch das Menü ist geradlinig, die meisten Informationen sind leicht zugänglich und die Spielerinnen und Spieler bleiben von einem überladenen Bildschirm verschont.

Obwoh es über 25 Zauber und 80 Talente gibt, die es freizuschalten und zu verbessern gilt, fühlte sich die Aufwertung von Ausrüstung und das Erlernen neuer Talente intuitiv an.

Ascendant Studios hat sich dazu entschieden, auf das für Ego-Shooter herkömmliche Waffenrad zu verzichten und stattdessen eine Oberfläche für Raserei-Zauber einzuführen, die durch ein kompaktes Symbol in der unteren rechten Ecke angezeigt wird.

„Wir wollten uns vollkommen auf das rasante Gameplay konzentrieren… Wenn man ein Waffenrad in ein Spiel einbaut, bedeutet das oft gleichzeitig, dass man die Geschwindigkeit etwas runterfahren muss. Es erzeugt zwar ein taktisches Moment, was ganz cool ist, aber natürlich wird dadurch auch das Tempo gedrosselt und man wird aus dem Spiel gerissen. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, das nicht zu tun“, sagte Jim Ingraham, Lead UI-Artist bei Ascendant Studios.

Immortals of Aveum ist ein origineller und fesselnder Neuzugang in das Pantheon der Ego-Shooter. Schnappt euch eure Zauberbücher für die Veröffentlichung am 20.Juli für PlayStation 5.