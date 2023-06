fog of war-Podcast #1: Die Siedler - Das Erbe der Könige

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Siedler - Das Erbe der Könige ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Am vergangenen Wochenende hat GG-User Lonestarr die erste Folge seines fog of war-Podcasts veröffentlicht. In ihr sprechen Tim, auch bekannt als Kurga, und Marius alias Lonestarr über Die Siedler - Das Erbe der Könige, den doch mehr als vermutet geliebten fünften Teil der Siedler-Reihe. Kurga ist vorallem auf Youtube und Twitch für seinen Content zu Gothic bekannt. Er betreibt allerdings auch einen Kanal, bei dem es vorwiegend um Strategiespiele geht. Den fog of war-Podcast empfangt ihr über die offizielle Webseite, im RSS-Feed oder auf Spotify.

In dieser Folge sprechen wir im Detail über:

Unsere Erfahrungen damals sowie heute beim Wiederspielen.

die Kampagne

die Spielmechanik und ihre Probleme

die Entstehungsgeschichte

die aktuelle, sehr aktive Online-Community

Bei fog of war geht es um alte Strategiespiele. Von Rundenstrategie über Echtzeittaktik bis hin zum Aufbauspiel wird alles abgedeckt. Die ganz großen Titel werden dabei aber nicht behandelt. Der Hörer soll nach einer Folge ein Gefühl und eine Vorstellung vom besprochenen Spiel haben, aber auch ein Ahnung, unter welchen Umständen dieses entstanden ist und wie es gewirkt hat.

Momentan wird noch mit wechselnden Podcastpartnern gearbeitet. Wenn ihr Lust habt, auch mal eine oder mehrere Folge aufzunehmen, dürft ihr Lonestarr sehr gerne per PN anschreiben.