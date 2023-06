GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 22/2023 und Ausblick auf KW 23/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 22: Rückblick von Montag, 29. Mai, bis Sonntag, 04. Juni 2023

Spiele-Checks

Star Trek - Resurgence (zum Spiele-Check)

Glücklicherweise ist Jürgen wohlbehalten aus dem Weltall zurückgekehrt, um euch von seinen Erlebnissen auf der USS Resolute erzählen zu können. Das Telltale-artige Star Trek - Resurgence hat ihn allerdings nicht vollständig überzeugt: "Wie gerne hätte ich 'Widerstand ist zwecklos' geschrieben, aber dafür ist das Spiel leider mit zu vielen kleinen Mängeln behaftet."



(zum Spiele-Check) Glücklicherweise ist wohlbehalten aus dem Weltall zurückgekehrt, um euch von seinen Erlebnissen auf der USS Resolute erzählen zu können. Das Telltale-artige Star Trek - Resurgence hat ihn allerdings nicht vollständig überzeugt: "Wie gerne hätte ich 'Widerstand ist zwecklos' geschrieben, aber dafür ist das Spiel leider mit zu vielen kleinen Mängeln behaftet." Geistfrei GmbH (zum Spiele-Check)

Kurz darauf berichtete TheLastToKnow von seinen Erfahrungen als Geisterkammerjäger in der Geistfrei GmbH. Das Old-School-Point-and-Click-Adventure weckte wohlige Erinnerungen an alte LucasArts-Klassiker: "Charmantes Comic-Adventure mit monströsen Geisterjäger-Gestalten."



(zum Spiele-Check) Kurz darauf berichtete von seinen Erfahrungen als Geisterkammerjäger in der Geistfrei GmbH. Das Old-School-Point-and-Click-Adventure weckte wohlige Erinnerungen an alte LucasArts-Klassiker: "Charmantes Comic-Adventure mit monströsen Geisterjäger-Gestalten." The Outlast Trials (zum Spiele-Check)

Zum Abschluss der Woche befasste sich TheLastToKnow mit einer völlig anderen Art von Spiel: Multiplay-Horror in der Welt der Outlast-Spiele. Trotz eines unerwartet positiven Spielerlebnisses konnte er es nicht für jedermann empfehlen: "Trashig-spaßiges Multiplayer-Outlast, dem die Horror-Atmosphäre der Reihe etwas abhanden kommt."

Die Übersicht über alle bisher erschienenen Spiel-Checks findet ihr hier.

Erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten zu Spiele-Checks findet ihr auf spielechecks.de.

Ihr könnt im Kommentarbereich dieser News gerne Spiele vorschlagen, zu denen ihr einen Check auf GamersGlobal lesen möchtet.

User-Artikel

Ben Jordan - Paranormal Investigator (zum User-Artikel)

Der Start der neuen Serie "AGS Classics" ging an diesem Wochenende voller Highlights möglicherweise etwas unter, doch dies wird TheLastToKnow nicht daran hindern, euch weiterhin alte, aber empfehlenswerte Adventures ans Herz zu legen. In der ersten Episode ging es um die achtteilige Ben Jordan-Serie von Francisco Gonzalez , der derzeit an Rosewater (zur News) arbeitet.



(zum User-Artikel) Der Start der neuen Serie "AGS Classics" ging an diesem Wochenende voller Highlights möglicherweise etwas unter, doch dies wird TheLastToKnow nicht daran hindern, euch weiterhin alte, aber empfehlenswerte Adventures ans Herz zu legen. In der ersten Episode ging es um die achtteilige Ben Jordan-Serie von , der derzeit an (zur News) arbeitet. Vergessene Spiele und Storys am Amiga 1200 (zum User-Artikel)

In seinem liebevoll zusammengestellten "Retro am Wochenende"-Artikel schwelgte thool wieder in wohligen Retro-Erinnerungen, diesmal an seinen Amiga 1200 und alles drumherum. Damit traf er selbstverständlich auch den Geschmack vieler GamersGlobal-Leser, die die damalige Zeit auch miterlebt haben und sich gerne zurück erinnern.

Die Übersicht aller erschienenen User-Artikel findet ihr hier.

Vermischtes

DU 5/2023: Das spielen unsere User – Jubiläumsfolge

GLÜCKWUNSCH ZUR 100. AUSGABE DU - DAS SPIELEN UNSERE USER

Das musste auch hier noch einmal so deutlich gesagt werden. Ihr werdet es kaum übersehen haben, aber falls doch, klickt schnell auf den Link und genießt die Jubiläumsfolge mit Gaststars und Glückwünschen aus der Spiele-Szene. Außerdem hat DU-Mastermind Q-Bert (unter Mithilfe seiner Komplizen Ganon und Drapondur) das Ergebnis der Abstimmung zum besten Beitrag aus der "Best-of"-Ausgabe preisgegeben. Was ihr da lesen werdet, wird euch den Atem verschlagen...

Ausblick auf KW 23

Der eine oder andere Strategie-Spiele-Check von Vampiro sollte in der nächsten Woche das Licht der Welt erblicken. Ein weiterer Blick hinter die Kulissen verrät euch, dass SupArai derzeit einen Blick auf ein frisch erschienenes First-Person-Horror-Adventure wirft, LRod sich mit einem neuen Rundentaktik-Titel beschäftigt, und TheLastToKnow ein von paschalis vorgeschlagenes, malerisches Adventure unter die Lupe nimmt. Ob und was davon in der nächsten Woche veröffentlicht wird, steht allerdings noch in den Sternen.



sollte in der nächsten Woche das Licht der Welt erblicken. Ein weiterer Blick hinter die Kulissen verrät euch, dass derzeit einen Blick auf ein frisch erschienenes First-Person-Horror-Adventure wirft, sich mit einem neuen Rundentaktik-Titel beschäftigt, und TheLastToKnow ein von vorgeschlagenes, malerisches Adventure unter die Lupe nimmt. Ob und was davon in der nächsten Woche veröffentlicht wird, steht allerdings noch in den Sternen. Das User-Artikel-Orakel ist aufgrund der schieren Menge an Beiträgen in der Warteliste selbst durcheinander geraten und kann für nächste Woche noch keine Voraussagen treffen. Unter den in frage kommenden Artikeln befinden sich unter anderem User-Tests von alten und neuen Spielen, sowie Fortsetzungen beliebter Serien. User-Artikel-Kenner können sich vermutlich denken, in welche Richtung die Inhalte von Nischenliebhaber oder Jürgen gehen werden. Aber auch Mo von Wimate, Nilfraß, Corlagon und Audhumbla stehen mit interessanten Themen bereit. Es wird nicht langweilig!

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.

Um mit möglichst wenig Aufwand erste Spiele-Inhalte auf GamersGlobal zu veröffentlichen, könnt ihr auch bei der monatlichen "Das spielen unsere User"-Galerie mitwirken. Dies geht kinderleicht mit diesem Online-Formular. Viel Spaß!