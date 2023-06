Das Ding 2: Gerüchte über ein Sequel zum Kultfilm

PC andere

John Carpenter ist eine Regieikone der siebziger und achtziger Jahre, der weltweit bekannte Filme wie Halloween oder Die Klapperschlange inszenierte. Ein weiterer Kultfilm von ihm war die Neuverfilmung von Das Ding aus einer anderen Welt aus dem Jahr 1982, der zwar in den Kinos weniger erfolgreich war, aber im Heimkinobereich zum Klassiker avancierte.



Nun feuerte John Carpenter selbst die Gerüchte über ein Sequel zu Das Ding an, denn auf dem kürzlich zu Ende gegangenen Texas Frightmare Weekend in Dallas wollte der Regisseur keine Fan-Fragen zu seinem alten Streifen beantworten, mit folgender Begründung:

Ich wurde zur Verschwiegenheit verpflichtet, okay, denn es könnte, ich weiß nicht, ob es das geben wird, es könnte ein Das Ding 2 geben

Im Grunde ist diese Aussage relativ substanzlos, aber bei einer ähnlichen Aussage zu einer Verfilmung des Spielehits Dead Space lag Carpenter vor einigen Monaten auch schon richtig, so dass dieser Aussage mehr Gehör geschenkt werden sollte.

Der Kultstatus von Das Ding aus einer anderen Welt wird auch durch den Shooter Das Ding aus einer anderen Welt aus dem Jahr 2002 oder das gelungene Filmprequel The Thing aus dem Jahr 2011 belegt.