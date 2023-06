Tell me Why: Im Juni kostenlos bei Steam und im Microsoft Store

PC XOne Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Tell me Why ab 29,99 € bei Amazon.de kaufen.

Im Zuge des diesjährigen Pride Month sind alle Kapitel des Adventures Tell Me Why, der Life-is-Strange-Entwickler Dontnod im ganzen Juni kostenlos bei Steam und im Microsoft-Store für Xbox und Windows 10/11 erhältlich.

Das storylastige Episoden-Abenteuer erzählt die Geschichte zweier Zwillinge, die mehr über die mysteriösen Umstände des Todes ihrer Mutter herausfinden wollen. Dabei greifen die französischen Entwickler auch die Thematik der Transsexualität auf, da es sich bei einem der Zwillinge um einen Transmann handelt.

Regulär kostet der Titel auf Steam 16,79€, bleibt aber bis zum 1. 7.2023 kostenlos verfügbar. Unter der News haben wir euch das GamersGlobal-Testvideo von Hagen Gehritz eingebunden.