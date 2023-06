Spiele-Check von Vampiro

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Eine der vielen Verbesserungen: Ihr könnt aus den drei bestmöglichen Regierungskonstellationen auswählen.

Patches 1.1 bis 1.3

Strategische Ziele werden bevorzugt angegriffen.

Anfangs habt ihr zwei freie Slots für Agitatoren, später mehr.

Stimme der Franzosen

Steam-Deck-Check Anders als zum Beispiel zu Anders als zum Beispiel zu Crusader Kings 3 (im Konsolen-Check) gibt es (noch?) keine Konsolenumsetzung von Victoria 3 mit Gamepad-Anpassung. Technisch läuft es auch im Lategame flüssig und das UI ist angenehm skalierbar. Die Steuerung, auch mit Community-Tastaturlayout und einem Radial-Menü auf dem linken Touchpad, ist mit Touchpad als Mausersatz etwas fitzelig. Ihr müsst in Victoria 3 viel rumklicken, das macht mir mit Touchpad nicht so viel Spaß, geht aber! Besser ist es zumindest, eine Maus anzuschließen.

DLC-Events haben alle ein kleines Icon.

Fazit

Grand-Strategy

Einzel- und Mehrspieler

Für Einsteiger bis Profis

Preis: 14,99 Euro

In einem Satz: Tolle Patches und ein atmosphärisches Immersion-Pack, vor allem für Frankophile.

Ein gutes halbes Jahr nach dem Release des im Viktorianischen Zeitalter angesiedelten Grand-Strategy-Wirtschaftsspiels Victoria 3 (im Test) ist mitdie erste Immersion-Pack-Erweiterung erschienen. Im ersten Post-Test-Check stelle ich euch neben der Erweiterung die Highlights der ersten drei Patches vor.Viele Änderungen betreffen Balancing, Bugfixes oder die Überarbeitung bestehender Mechaniken (etwa Moralschadenberechnung in Kämpfen oder Handelsrouten). Viel getan hat sich beim Interface. So könnt ihr jetzt sehen, welche Güter eure POPs (parts of population) benötigen, wie groß die Mannstärke-Reserven in Schlachten sind und, im Budget-Tooltip, wieviele Steuern gerade nicht eingetrieben werden können. Es gibt diverse neue Kartenmodi und Linsenoptionen, Hotkeys dafür sind frei konfigurierbar. Benachrichtungen könnt ihr ebenfalls konfigurieren. Ich habe jetzt zum Beispiel Popups, wenn ein General stirbt oder Konvois versenkt werden. Das ging vorher oft unter.In Diplomatiespielen könnt ihr Sekundärziele benennen, auch gegen beigetretene Parteien. Scheiden die dann verfrüht aus einem Krieg aus, erntet ihr die Früchte von deren gescheiterter Einmischung. Praktisch: Fällt eine Front weg, ziehen die Generäle direkt zum nächsten Einsatz.Eure Wirtschaftsführer bauen jetzt autonom Gebäude und Infrastruktur, mit eigener Baureihe. Das machen sie grundsätzlich clever und bedarfsorientiert. Das kostet euch nichts, denn es werden die Gelder aus dem Investitionsfonds verwendet. Dazu kommt ein Teil eurer Baukapazität, bis zu 75 Prozent sind es mit dem Gesetz "Laissez-faire". Mit 50 Prozent Baukapazität konnte ich immer noch gezielt hochstufige Gebäude errichten und mich für die Nebenkriegsschauplätze auf die KI verlassen. Je nach Gesetzeslage könnt ihr Gebäude wieder abstufen. Und wenn euch diese Rückbesinnung annicht passt, enteignet ihr alle und legt wieder selbst Hand an.Mit den Agitatoren bringt Patch 1.3 ein ganz neues Spielelement. Die rekrutiert ihr beispielsweise, um eine Protestbewegung zu starten oder ihr Schwung verleihen. So habe ich mal ein Gesetz (die Gesetzgebung durchläuft jetzt übrigens drei Phasen) durchgebracht, das ich sonst nicht hätte erlassen können. Wenn die Agitatoren eine euch unliebsame Protestbewegung zu sehr anheizen, schickt ihr sie wieder ins Exil. Das hat aber einen Cooldown und gefällt gewiss nicht jedem! Die Mechanik ist zwar insgesamt ein Randaspekt, kann sich aber immer wieder spürbar auswirken, gerade wenn aus einer unliebsamen Protestbewegung eine Revolution wird. Für die gibt es auch zig neue Events, passend zum Titel der Erweiterung.Die Erweiterung Voice of the People setzt auf dem Agitatoren-System auf und bringt euch über 60 historische Persönlichkeiten, die einen entsprechenden Vermerk "historische Person" haben. Leider kenne ich die Meisten nicht. Schade, dass nicht jeweils eine Kurzbiographie als Tooltip hinterlegt ist. Mit DLC macht ihr Agitatoren zum Anführer einer Interessensgruppe oder, zusätzlich zur Agitatoren-Rolle, zum General.Sind die Agitatoren noch international, ist die Erweiterung sonst eher dem Land des Weins gewidmet. Neue Gebäude, Outfits, Events und passende Bilder sorgen für mehr Flair. Zu Beginn einer Frankreich-Partie stützt ihr eines von drei monarchischen Häusern, was letztlich die Ausrichtung eures Frankreichs bestimmt. Passt euch ein Monarch nicht, könnt ihr ihn unter bestimmten Voraussetzungen zur Abdankung motivieren.Es gibt auch neue Journaleinträge. Abgeschlossen habe ich zum Beispiel die Kolonisierung von Algerien oder das Ausdehnen auf die "natürlichen Grenzen" (zum Rhein). Das sind letztlich Ziele, die ihr erreichen könnt. Anders beispielsweise die Dreyfus-Affäre, bei der ihr immer wieder Entscheidungen treffen müsst, wobei eure Optionen von verschiedenen Faktoren abhängen. Mit befallenen Seidenplantagen musste ich mich auch rumplagen! Bei den Journaleinträgen ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber ich hatte durch die Kampagne hinweg fast immer irgendwelche neuen Journaleinträge offen und dadurch ein besseres Frankreich-Spielerlebnis.Nach kurzer Einarbeitung war ich wieder im Bann der Viktorianischen Zeit und auf der Jagd nach den je sieben neuen Achievements. Knapp 35 Stunden verflogen im Nu während ich mit Genuss und meist friedlich an meiner Wirtschaft schraubte und versuchte, Radikale und Arbeitslosigkeit in den Griff zu bekommen. Klar, ein bisschen Grenzerweiterung bis zum Rhein musste auch sein. Und wenn man schonmal dabei ist...Die Patches haben Victoria 3 weiter verbessert und einige Kritikpunkte aus dem Test ausgemerzt. Voice of the People ist ein Immersion-Pack mit wenig Spielmechanik. Jammerte die paradoxe Spielerschaft vor einigen Jahren zurecht über "Pay-to-Win-DLC", wird jetzt der Mangel an Mechaniken in einem Immersion-Pack beklagt – befeuert durch Videos mit Clickbait-Thumbnails. Verkehrte Welt!Neue Mechaniken, wie das Agitatoren-System, gibt es. Kostenlos, also quersubventioniert, für alle im Patch. Und wenn ihr in Frankreich spielen wollt oder Wert auf historische Agitatoren oder die kleinen Zusatzmechaniken legt, ist Voice of the People eine schöne Ergänzung, die euer Spielerlebnis aufwertet. Falls ihr es eher mit den Preußen haltet, könnt ihr Voice of the People auch erstmal aussitzen. Und das ist gut so!