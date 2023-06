Meta kündigt Quest 3 und zahlreiche neue Spiele an

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Meta hat heute eine neue Version ihrer VR-Brille angekündigt. Die Quest 3 soll im Herbst dieses Jahres erscheinen und zahlreiche Verbesserungen bieten. Neben einem schlankeren, komfortableren Formfaktor wurden die Auflösung und Grafikleistung verbessert. Außerdem ist die Brille nicht nur ein Virtual-Reality-, sondern auch ein Mixed-Reality-Headset. Dabei verschmilzt die reale Umgebung mit virtuellen Elementen. In abgespeckter Form gab es das schon auf dem Nintendo 3DS und der Playstation Vita. Deutlich ausgefeilter war es bei der HoloLens-Brille von Microsoft, die aber nur auf den B2B-Markt abzielte. Der Einführungspreis für das 128-GB-Modell der Quest 3 wird mit 569,99 Euro angegeben.

Kurz nach der Ankündigung der Quest 3 wurden auf einem sogenannten Meta Gaming Showcase etliche neue Spiele und Umsetzungen angekündigt. Unter anderem soll der Ego-Shooter Bulletstorm vom polnischen Studio People Can Fly für die Quest 2 und 3 umgesetzt werden. Darüber hinaus wurde Asssassin's Creed Nexus für die Quest 3 bestätigt, das auch auf der Ubisoft Forward am 12. Juni gezeigt werden soll. Ebenso gab es einen neuen Trailer zum bereits bekannten Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, sowie Ankündigungen von Asgard's Wrath 2, Samba de Amigo und Vampire: The Masquerade – Justice.

Zudem soll bereits am 4. Juni der Preis der Quest 2 auf 349,99 Euro gesenkt werden. Des Weiteren verspricht Meta ein Performance-Upgrade für die Brille mit einem kommenden Firmware-Update. Mehr dazu im ersten Quellenlink.

Die kurzfristige Ankündigung könnte eine Reaktion auf VR-Pläne von Apple sein, die bei der Entwicklerkonferenz WWDC nächsten Montag ebenfalls eine eigene VR- bzw. Mixed-Reality-Brille ankündigen wollen.