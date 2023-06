PM: Der neue Trailer zu Immortals of Aveum beleuchtet die Gegner des Reiches genauer (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Seid ihr bereit, die Königreiche vor dem Ewigen Krieg zu retten? Das Schicksal Aveums steht auf dem Spiel, denn Rasharn bringt Lucium und seine Verbündeten an den Rand der Zerstörung. Doch keine Sorge, denn Jak und der Orden der Unsterblichen sind da, um den Tag zu retten. In Immortals of Aveum könnt ihr einen actionreichen Einzelspieler Magic-Shooter in der Ego-Perspektive erleben.

In diesem neuen Trailer könnt ihr einen ersten Blick auf Sandrakk, den Tyrannen von Rasharn und Großmagnus des Ordens der Masken, werfen, der alles daransetzt, Lucium zu erobern und den Ewigen Krieg um die Kontrolle über alle Magie zu gewinnen. Er ist euer Erzfeind. Sandrakk verfügt über eine fähige Beschützerin: Die Hand. Ihre Blitzüberfälle über die Grenzen von Lucium haben ihr die Furcht und Feindschaft der Unsterblichen eingebracht. Sie beherrscht Kraftmagie und führt den Orden der Masken an. Dann gibt es noch Morbane. Er ist ein Eidbrecher aus Kalthus, der nun zu Rasharns Orden der Masken gehört und Sandrakks Bluthund ist. Er führte die Belagerung von Lavenry, der Hauptstadt von Lucium, an und verbreitete dabei mit seiner äußersten Brutalität Angst und Schrecken.

Mächtige Bosse und Kampfmagier sind nicht die einzigen Gegner in dieser Welt: Eure Fähigkeiten werden von furchterregenden Fantasy-Monstern und magischen Konstrukten bis an ihre Grenzen ausgereizt. Zunächst gibt es da die Folterknechte. Sie sind Nachtklingen, die einst magisch verbesserte Krieger waren. Ursprünglich wurden sie für die Kampagnen in Kalthus geschaffen, doch nun werden sie bei den nördlichen Angriffen Rasharns als Stoßtruppen eingesetzt.

Als nächstes hätten wir die Leylodons. Diese gruseligen, wurmartigen Geschöpfe aus dem Reich der Nebel werden von geschwächten Kraftlinien angezogen wie Motten vom Licht. Sie kommen, um sich von den Resten der Magie in diesem Gebiet zu ernähren, und ihr wollt lieber nicht in der Nähe sein, wenn sie das tun.

Dann sind da noch die Chronos. Diese magischen Konstrukte wurden vom Gatterund in den Wahnsinn getrieben und streifen auf den Himmelsinseln von Oremen umher, wo sie eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Und zu guter Letzt wären da die Heuler. Diese riesigen geflügelten Ungeheuer sind die erste Welle von Sandrakks Invasion nördlich der Wunde. Sie sind aggressiv und unnachgiebig, also nehmt euch in Acht, wenn ihr in der Ferne ihr Heulen hört.

Ihr müsst mit euren Zaubersprüchen strategisch umgehen und alle drei Farben der Magie zu eurem Vorteil nutzen. Wollt ihr eure Ziele mit Donnerkeilen der Blauen Magie beschießen, ehe ihr sie mit einer zerstörerischen Druckwelle der Roten Magie erledigt? Dann versucht es in einem dramatischen Finale!

Oder vielleicht wollt ihr den Peitschen-Zauber nutzen, um Gegner in Reichweite zu umschlingen und sie dann mit einer Salve aus Feuersturm-Angriffen der Roten Magie zu bombardieren, so ihre Rüstung zu zerstören und sie für eine Flut aus schnellfeuernden Splittersturm-Angriffen der Grünen Magie anfälliger zu machen.

Natürlich schadet es auch nicht, sich auf die simple Nahkampfstrategie eines Wuchtschlags mit Anlauf zu konzentrieren, um selbst den stärksten Gegner ins Taumeln zu bringen.

Ganz gleich, wie eure Strategie aussieht, ihr könnt jede Farbe der Magie verwenden, um Kombos zu entdecken und freizuschalten: Rote Magie verkörpert Entropie und Gemetzel. Ihre Zauber können Energie auf verheerende Weise erzeugen, zerstören, oder sammeln, um sie zu manipulieren und einen zerstörerischen Strahl freizusetzen oder um sie zu stören und so die Gegner zu verwirren. Blaue Magie verkörpert Kraft und die physische Manipulation von Materie; präzise Bolzen, Schilde und Verteidigungswände oder Manipulation der Schwerkraft. Blaue Magie verstärkt außerdem die Fähigkeit eines Magnus, Objekte zu greifen, zu schieben oder heranzuziehen. Grüne Magie verkörpert Wachstum, Tod und Übergang. Zauber manipulieren Gegner und Objekte, indem sie sie oder ihre Umgebung verändern. Haltet Objekte an Ort und Stelle fest, nutzt Illusionen zur Irreführung, oder behindert die Fähigkeit des Gegners, Zauber zu wirken.

Macht euch bereit, euch einer Vielzahl unterschiedlicher Gegner entgegenzustellen, die alle über einzigartige Fähigkeiten und Schwächen verfügen.

Doch es geht nicht nur ums Kämpfen. Ihr könnt außerdem die Länder Aveums erkunden, von denen jedes einzigartige Umgebungen und seine eigene Ästhetik aufweist, die ihr im Trailer schon sehen könnt:

Kalthus– ein raues, von Bergen umgebenes Land, das von eisigen Schneeflächen und schönen Wäldern bedeckt ist.

Der Fahle Wald– Dieser uralte Wald im Osten Luciums birgt rätselhafte Geheimnisse.

Die Höhlen von Dresnyr– Ein riesiges Netzwerk aus unterirdischen Tunneln und Höhlen in der Nähe vom Berg Dresnyr, einem riesigen inaktiven Vulkan.

Die Bibliothek von Akoth– Eine Bibliothek, die einst der Verteilung der Magie unter dem Volk diente und die auf den Himmelsinseln von Oremen liegt.

Worauf wartet ihr also noch? Sammelt eure Macht, stürzt euch in Immortals of Aveum und helft Jak und dem Orden der Unsterblichen, die Königreiche vor dem Ewigen Krieg zu retten! Bestellt die Standard Edition vor* und erhaltet die Gereinigter Lichtbogen-Sigille– eine einzigartige blaue Lichtbogen-Sigille, die „Zerstören“ bei Jak’s blauen Angriffszaubern und den Schaden seines Raserei-Zaubers erhöht. Bestellt die Deluxe Edition von Immortals of Aveum vor* und erhalte das Bundle „Ancient Relics of Aveum“ mit neun exklusiven Gegenständen, die eure Macht und eure Zauber verstärken. Entdeckt sie hier.

Immortals of Aveum wird von Ascendant Studios entwickelt, einem unabhängigen AAA-Team unter der Leitung von Bret Robbins, Creative Director von Dead Space und Call of Duty, und wird von EA Originals veröffentlicht. Das Spiel erscheint am 20. Juli 2023 für PS5.