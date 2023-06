Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Jack ist wieder da! Ghostrunner 2 wurde heute offiziell auf der PlayStation Showcase angekündigt. Über den Nachfolger wurde bislang kaum etwas verraten, aber jetzt haben wir ein paar saftige Infos, die wir gerne mit euch teilen möchten und die euer Blut sicher in Wallung bringen werden.

Seht euch jetzt den Ankündigungstrailer zu Ghostrunner 2 an.

Ghostrunner 2 erweitert die Welt von Ghostrunner und ihr werdet dieses Mal mehr als nur den Dharma-Turm erkunden können. Die Geschichte spielt ein Jahr nach den Vorkommnissen des ersten Teils. Die Menschen im Dharma-Turm widmen sich dem Wiederaufbau, der Handel fließt wieder und es gibt Hoffnung für die Zukunft. Mit dem Tod des Schlüsselmeisters jedoch hat sich ein Machtvakuum gebildet und noch gefährlichere Individuen wollen sich den Dharma-Turm unter den Nagel reißen.

Ghostrunner 2 bietet alles, was euch am Original schon so gefallen hat, aber hält noch spannendere Features bereit. Im ersten Spiel gab es durchaus einige anspruchsvolle Bosse, aber das Sequel legt noch einmal eine ordentliche Schippe drauf. Macht euch bereit, gegen einige der zähesten Gegner anzutreten, denen ihr je in einem Videospiel begegnet seid.

Dank des neuen Dialogsystems könnt ihr jetzt noch tiefer in die Spielwelt von GR2 eintauchen. Jack kann mit NPCs interagieren– Freunde aus der Fraktion der Kletterer. Außerdem gibt es jetzt ein zentrales Hauptquartier, wo Jack zwischen seinen Missionen auch mal die Beine hochlegen kann.

Ghostrunner 2 bietet verbesserte Gameplay-Mechaniken, mehr Levels zum Erkunden und epische Bosskämpfe und verspricht euch ein spannendes und aufregendes Abenteuer. Mit den neuen Fertigkeiten und mächtigen ultimativen Fähigkeiten stehen euch mehr Optionen denn je zur Verfügung, um selbst die härtesten Gegner besiegen und die schwierigsten Umgebungsrätsel lösen zu können. Zum Beispiel könnt ihr nun Projektile und Angriffe mit der Blocken-Funktion abwehren, wobei jede Ausführung Ausdauer kostet. Außerdem gibt es neue Fertigkeiten, wie Schatten, mit der Jack seine Gegner austricksen kann und eine Kopie von sich selbst am Ort der Aktivierung hinterlässt, während er sich aktiv tarnt.

Auch das Level-Design ist dieses Mal vielseitiger und die meisten Arenen können auf verschiedene Weise gemeistert werden. Und natürlich warten auch viele neue Gegnertypen auf euch und einige der alten Kameraden wurden überarbeitet, damit sie sich besser in das neue Gameplay einfügen. Alles in allem erhaltet ihr mehr Möglichkeiten, eure Gegner zu besiegen.

Die Cybervoid-Abschnitte bieten nun ebenfalls mehr Freiheiten und machen dadurch auch mehr Spaß, weil ihr nicht mehr so stark eingeschränkt werdet wie noch in Ghostrunner. Hin und wieder erwarten euch hier auch ein paar Kämpfe, um das reguläre Gameplay etwas aufzulockern.

Aber zu den spannendsten neuen Elementen von Ghostrunner 2 zählt zweifelsohne das Motorrad. Einige Level, die ihr mit motorisiert erkunden könnt, sind weitaus komplexer und weitläufiger als die üblichen Ghostrunner-Level. Hier müsst ihr euch also auf euren Verstand und eure Navigationskünste verlassen, um das Ende zu erreichen, und müsst ständig wachsam bleiben.

Das Fortschrittssystem wurde ebenfalls überarbeitet und bietet nun mehr Möglichkeiten zum Experimentieren. In der interaktiven Spielwelt findet ihr nun explodierende Fässer, zerstörbare Wände und mehr vor. Und auch in Sachen Spielmodi haben wir uns nicht lumpen lassen. Neben der Kampagne könnt ihr nun also auch online die Bestenliste erklimmen und euch auf neue und spannende Weise mit euren Freunden messen.

Werdet Teil der Community in den sozialen Netzwerken, um immer auf dem Laufenden zu bleiben und an Community-Aktivitäten teilnehmen zu können. Ghostrunner 2 wird noch 2023 für PlayStation 5 veröffentlicht.