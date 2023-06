PM: Tower of Fantasy, ein immersives Open-World-Cyberpunk-RPG, ist diesen Sommer für PS5 und PS4 erhältlich (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PlayStation-Fans! Ich bin Sky, Tower of Fantasys Lead Designer und ich freue mich wahnsinnig, euch mitteilen zu dürfen, dass unser immersives Open-World-Cyberpunk-RPG diesen Sommer für PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheint.

In Tower of Fantasy dreht sich alles um Erkundung und Abenteuer, und die riesige offene Welt, die wir geschaffen haben, wartet nur darauf, dass ihr euch hineinstürzt. Ihr könnt euren Charakter individuell gestalten und eure Reise als Wanderer in den grünen Einöden Aesperias beginnen, aber das ist nur der Anfang. Jenseits davon liegt Vera, eine völlig andere Welt, die aus einer ausgedehnten Wüste, einer Cyberpunk-Metropole und einem atemberaubenden Unterwasserreich namens Grand Sea besteht. Mit seinem einzigartigen Ökosystem bietet Grand Sea spannende neue Action und Kampf-Herausforderungen und lässt dich sowohl mit Fischschwärmen schwimmen als auch neuen Gegnern gegenübertreten. Und das ist noch nicht alles – die neuste Ergänzung des Spiels, Domain 9, enthält eine neue und hochgradig stilisierte orientalische Magiewelt, die einen einzigartigen Kontrast zu den restlichen Welten bildet.

Tower of Fantasys Kampfsystem ist durch seine actiongeladenen Echtzeit-Kämpfe, in denen ihr über 30 Waffen wählen könnt, ebenfalls sehr vielfältig. Die unterschiedlichen Waffen bestimmen euren Kampfstil, und mit dem Simulacrum-Waffensystem könnt ihr euch in einen einzigartigen Simulacrum-Charakter verwandeln, der zu eurer gewählten Waffe passt. Dabei verändern sich sowohl euer Aussehen als auch eure Fähigkeiten. Jeder Simulacrum-Charakter hat eine umfassende Vorgeschichte und einzigartige Fähigkeiten, was endlose Möglichkeiten für Anpassung und Kreativität schafft.

Tower of Fantasy lädt euch nicht nur dazu ein, allein auf ein Abenteuer zu gehen, sondern bietet auch ein aufregendes Multiplayer-Erlebnis. Schnappt euch eure Freunde und taucht gemeinsam in die offene Welt ein, in der ihr Fotos machen, interagieren und den Vergnügungspark erkunden könnt. Wahlweise könnt ihr euch auch einer Gilde anschließen, um gemeinsam herausforderndere Missionen zu bewältigen und den Sieg zu erringen, oder ihr bahnt euch euren Weg allein und enthüllt die Geheimnisse der Welt in eurem eigenen Tempo. Die Entscheidung liegt bei euch!

Tower of Fantasy ist diesen Sommer für PlayStation erhältlich – seid ihr bereit, euren inneren Wanderer zu entfesseln? Wir können es kaum erwarten, euch dort zu sehen!