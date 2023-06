PM: Towers of Aghasba erscheint nächstes Jahr für PS5 – neue Gameplay-Details (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Open-World-Aufbauspiele sind großartig, oder nicht? Zumindest finden wir das, weshalb wir den Versuch unternommen haben, das Genre neu zu erfinden. Uns schwebte ein Spiel vor, in dem ihr die Städte und die Umwelt, die ihr entdeckt, selbst formen könnt. Ein Spiel, in dem ihr nicht nur die vorgegebenen Kreationen der Schöpfer erleben, sondern selbst zu Schöpfern werden könnt. Aus dieser Idee wuchs nach und nach das erste Spiel unseres Studios.

Mit Freude präsentiert Dreamlit Towers of Aghasba, wo Spieler auf ihrer Fantasieinsel riesige Siedlungen bauen und satte Ökosysteme zum Gedeihen bringen können. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, doch ihr müsst es schaffen, die Balance zwischen dem Fortschritt eurer Zivilisation und dem Schutz des Ökosystems zu bewahren.

In der Rolle eines jungen Baumeisters kehrt ihr nach Aghasba, der Wiege eurer Ahnen, zurück, wo ihr eurem Stamm helfen sollt, die verlorene Zivilisation wiederaufzubauen. Anfangs ist ein Überleben auf der verwüsteten Insel allerdings nur schwer möglich.

Und auch die Götter von Aghasba beobachten die Rückkehr der Menschen mit Argwohn. Sie befürchten, dass das Wachstum einer menschlichen Zivilisation wie schon zuvor Zerstörung bringen könnte. Um sie milde zu stimmen, müsst ihr lernen, das Gleichgewicht zwischen dem Wiederaufbau eurer Zivilisation und der Pflege von Aghasbas mystischem Ökosystem zu bewahren. Der Erhalt dieser Balance schafft eine einzigartige Dynamik, die Towers von anderen Aufbauspielen unterscheidet.

Aghasbas diverse und komplexe Ökosysteme wieder zum Gedeihen zu bringen, sichert das Überleben eures Stammes und besänftigt die Götter. Jedes Ökosystem besteht aus einzigartiger Flora und Fauna, die euch die Ressourcen geben, die ihr zum Bau von Siedlungen und der Entwicklung eurer Zivilisation braucht. Zu sehen, wie das Ödland dank eurer Bemühungen wieder zum Leben erwacht, ist ein magisches Erlebnis!

Um die Rückkehr eures Stammes nach Aghasba zu ermöglichen, müsst ihr mehrere Dörfer und Siedlungen auf der Insel bauen. Jedes Dorf bietet andere Objekte, Werkzeuge und Gebäude, die bestimmen, wie euer Volk sich entwickelt. Verleiht eurer Kreativität Ausdruck, indem ihr Gebäude in euren Siedlungen errichtet, die die Geschichte eurer Ahnen würdigen.

Towers of Aghasba besitzt eine spannende Hintergrundgeschichte und fasziniert mit seiner surrealen Atmosphäre und der mysteriösen, ausgedehnten Welt voller Wunder. Bei der Erkundung dieser dynamischen Insel im stetigen Wandel stoßt ihr auf seltsame Wesen, kämpft euch durch tückisches verdorrtes Land, deckt die verlorene Vergangenheit eures Stammes auf und löst die unzähligen Rätsel, die überall, von den hohen Gipfeln bis in die Tiefe der Meere, verborgen liegen.

Ob ihr nun Abenteuer, Kreativität oder Faszination sucht, Towers of Aghasba verspricht allen Spielern ein neuartiges Aufbauspiel-Erlebnis. Wir können es wirklich kaum erwarten, euch alle in diese wunderschöne und surreale Welt zu entführen. Für die folgenden Monate haben wir noch einige Überraschungen geplant. Behaltet daher unsere Kanäle in den sozialen Medien im Auge, damit ihr keine Neuigkeiten und Ankündigungen verpasst. Towers of Aghasba erscheint voraussichtlich im Sommer 2024 für PlayStation 5.