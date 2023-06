PM: Ein endloses Abenteuer wartet in der Etrian Odyssey™ Origins Collection – Jetzt für Nintendo Switch™ und PC erhältlich (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ein endloses Abenteuer wartet in der Etrian Odyssey™ Origins Collection – Jetzt für Nintendo Switch™ und PC erhältlich

IRVINE, Kalifornien – 1. Juni 2023 – ATLUS veröffentlicht heute die Etrian Odyssey Origins Collection mit HD-Neuauflagen der ersten drei Spiele der Etrian Odyssey-Reihe für Nintendo Switch und PC via Steam. Die Collection beinhaltet Etrian Odyssey HD, Etrian Odyssey II HD und Etrian Odyssey III HD und bringt die zeitlose RPG-Reihe mit verbesserter Grafik und neuen Komfort-Optionen auf moderne Plattformen.

Hier geht es zum neuen Launch-Trailer für die Etrian Odyssey Origins Collection:

In der Etrian Odyssey Origins Collection begeben sich Spieler*innen auf endlose Abenteuer und stellen sich den Herausforderungen, die sie in ausgedehnten Labyrinthen erwarten. Dafür stellen sie sich selbst eine Gruppe an Charakteren zusammen und passen sie nach den eigenen Vorlieben an. Auf den Wanderungen warten unzählige Entdeckungen, die mit dem Kartographie-Werkzeug festgehalten werden, das mit neuen Funktionen für Nintendo Switch und PC ausgestattet wurde.

Besondere Features

Die Etrian Odyssey Origins Collection ist unter anderem im Nintendo eShop und auf Steam digital erhältlich.

Zur Feier der Veröffentlichung erhalten alle, die die Etrian Odyssey Origins Collection für Nintendo Switch oder PC bis zum 14. Juni um 17 Uhr MESZ erwerben, die Charakterporträt-DLC-Sets gratis zu ihrem Kauf dazu. Diese beinhalten Porträts bekannter Charaktere anderer Titel aus dem Hause ATLUS:

Nach Ende der Vorbestellungsboni am 14. Juni um 17 Uhr MESZ werden die DLC-Sets zum Preis von je 2,99 € erhältlich sein.

Titel: Etrian Odyssey Origins Collection

Erscheinungsdatum: 1. Juni 2023

Spielsysteme: Nintendo Switch und Steam (nur digital)

Sprachen: Bildschirmtexte: CN (Si+Tr), DE, EN, ES, FR, IT, JP, KR (Das Original enthielt nur JP/EN)

Über Etrian Odyssey HD

Jenseits des Dorfes Etria erstreckt sich ein geheimnisvoller Wald mit einem kolossalen Riss, der in ein rätselhaftes Labyrinth führt. Führe ein Erkundungsteam in die Dungeons, wo Reichtum, Ruhm und Abenteuer auf dich warten!

Über Etrian Odyssey II HD

Schwinge dich in die Lüfte gen Hoch-Lagaard, eine geheimnisvolle Burg jenseits der Wolken. Stelle ein heldenhaftes Team zusammen, erforsche das Geheimnis des gigantischen Yggdrasil-Baums und enthülle die Wahrheit über die Stadt!

Über Etrian Odyssey III HD

Setze die Segel in einem Unterwasserlabyrinth auf der Suche nach der Tiefenstadt Amaurot! Führe eine Gruppe abenteuerlustiger Charaktere an, die den riesigen Dungeon auf der Suche nach unglaublicher Technologie, Schätzen und verlorenen Geheimnissen erkunden.

Über ATLUS

Für seine begeisterten treuen Fans auf der ganzen Welt steht ATLUS für unvergessliche Spielerlebnisse mit Schwerpunkt auf der Handlung und den Charakteren. Seit der Gründung im Jahre 1986 hat ATLUS einen Katalog voller beliebter und langlebiger Spielereihen veröffentlicht, darunter auch PERSONA™, das weltweit über 16,8 Millionen Mal verkauft wurde, sowie die legendären Titel von SHIN MEGAMI TENSEI™. Im Westen werden ATLUS-Spiele von SEGA of America, Inc. mit Sitz in Irvine, Kalifornien, veröffentlicht.

Über SEGA of America, Inc.

SEGA of America, Inc. ist die amerikanische Niederlassung der in Tokio ansässigen SEGA CORPORATION, einem weltweit führenden Anbieter interaktiver Unterhaltung. 1986 gegründet, veröffentlicht SEGA of America innovative und interaktive Unterhaltungsmedien für Konsole, PC, Mobilgeräte und aufsteigende Plattformen. 2020 belegte SEGA den ersten Platz in den Annual Game Publisher Rankings von Metacritic. Ihre weltweit beliebten Franchises umfassen Sonic The Hedgehog™, Like a Dragon™, Virtua Fighter™, Super Monkey Ball™ und Phantasy Star Online™, sowie die Persona- und Shin-Megami-Tensei-Reihe aus dem Hause Atlus. Seit dem Debüt vor über drei Jahrzehnten gilt Sonic als das Symbol für Unterhaltung schlechthin und ist in unzähligen Spielen, TV-Serien und Filmen zu sehen. SEGA of America hat seine Büros in Irvine und Burbank, Kalifornien. Die offizielle Webseite findet sich unter www.sega.de .

Ⓒ ATLUS. Ⓒ SEGA. Alle Rechte vorbehalten. SEGA ist im U.S. Patent und Trademark Office eingetragen. ATLUS und Etrian Odyssey sind eingetragene Markenzeichen oder Warenzeichen der ATLUS Co., Ltd. oder ihrer Tochtergesellschaften. SEGA ist ein eingetragenes Markenzeichen oder Warenzeichen der SEGA CORPORATION. Alle anderen Markenzeichen, Logos und Urheberrechte sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

