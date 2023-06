PM: Hier kommt Neva, das schicke neue Spiel der Entwickler von Gris (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Habt ihr euch je gefragt, wie es wäre, ein wildes Tier aufzuziehen? In Neva werdet ihr nicht nur selbst herausfinden, wie viel Ärger ein Teenager-Wolf machen kann, sondern ihr lernt auch, euch aufeinander zu verlassen – auf mehr als eine Weise.

Neva ist unser Neugeborenes, ein Liebeslied an unsere Kinder, unsere Eltern und unseren Planeten. Es erzählt die Geschichte einer jungen Frau und ihrer lebenslangen Freundschaft mit einem prächtigen Wolf und ihrer abenteuerlichen Reise durch eine Welt, die dem Untergang entgegeneilt.

Aber wie ist Neva entstanden? Als die Arbeiten an Gris abgeschlossen waren, haben wir uns eine lange Auszeit gegönnt, die Ruhe genossen, nachgedacht. Conrads Sohn war gerade erst zur Welt gekommen und er hat all seine Energie in seine Erziehung gesteckt. In dieser Zeit wurde uns erst so wirklich bewusst, was in der Welt alles gerade so vor sich geht: Klimawandel, soziale Unruhen und ja erst kürzlich die Covid-19-Pandemie. All diese Dinge ließen in uns die Idee für Neva keimen.

Wir entschieden uns, dass unser nächstes Spiel sich mit den Beziehungen zu unseren Kindern und Eltern beschäftigen sollte und wie unsere Emotionen Einfluss auf diese haben, gerade, wenn es mal wieder etwas schwieriger wird. Wir wollten ergründen, wie sich solche Beziehungen über die Zeit wandeln können. Anfangs brauchen Kinder unseren Schutz und wir müssen ihnen alles übers Leben beibringen, aber als Teenager werden sie oft rebellisch und stellen Autoritätspersonen in Frage. Auf ihrem Weg ins Erwachsenendasein werden sie dann verantwortungsvoller und möchten so langsam ihr eigenes Leben leben, was ihre Eltern akzeptieren müssen. Um diese Entwicklung darzustellen, brauchten wir zwei Charaktere, damit wir zumindest bei einem persönliches Wachstum darstellen konnten.

Für die richtige Umgebung für unsere Story haben wir uns von den Umweltproblemen inspirieren lassen, mit denen sich die Welt aufgrund des Eingreifens von uns Menschen konfrontiert sieht. Die Zerstörung vieler Ökosysteme wird die Folge sein, wodurch viele Tiere und auch Menschen ihr Zuhause verlieren werden. Wir haben uns also überlegt, wie sich so ein Szenario auf unsere Charaktere auswirken würde.

Wir hoffen, dass Fans von Gris auch an Neva Gefallen finden werden, denn es enthält viele Parallelen zu unserem ersten Spiel, aber führt auch neue Spielmechaniken ein. Neva ist ein berührendes Abenteuer für alle Spieler, das Action und handgefertigte filmreife Momente fließend miteinander verbindet. Beide Charaktere müssen zusammenarbeiten, was ein entscheidender Bestandteil des Spielerlebnisses ist.

Die Spieler erwarten Platforming, Rätsel und Kämpfe und jede Menge monströser Gegner. Wie immer wollten wir auch dieses Mal ein auf Hochglanz poliertes Spielerlebnis mit minimaler Benutzeroberfläche, hübscher Grafik und hochwertigen, traditionellen Animationen sowie eleganter musikalischer Untermalung schaffen. Wir glauben, dass uns das gelungen ist, und können es kaum abwarten, dass sich die Spieler selbst davon überzeugen können.