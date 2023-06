PM: Willkommen in Revenant Hill, wo eure Entwicklung zum Vertrauten einer Hexe beginnt. (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Leute! Ich bin Coby West, Technical Designer bei The Glory Society. Ich freue mich echt, dass ich die Ehre habe, euch Twigs und die Welt von Revenant Hill vorstellen zu dürfen.

Wir schreiben das Jahr 1919. Nachdem die Scheune, in der er lebte, abbrennt, bezieht Kater Twigs einen feuchten Baumstumpf an einem verlassenen Friedhof. Doch dann verlangt die Eule vom Hügel nebenan auf einmal Miete und Twigs muss zusehen, wie er über die Runden kommt – von da an wird alles noch komplizierter.

Baut Pflanzen an, die ihr auf dem geheimen Markt verkaufen oder für eure eigenen Zwecke nutzen könnt. Schlagt Wurzeln. Rennt über Felder und durch Wälder. Seht zu, wie die Jahreszeiten vergehen. Findet neue Freunde, die zu Nachbarn und schließlich zu Familie werden. Und macht euch auch Feinde … Denn manchmal ist das einfach unvermeidbar. Findet heraus, was die Geister wollen. Veranstaltet immer anspruchsvoller werdende Feste für Hexen, Dämonen und andere Wesen, die keine richtigen Namen haben. Verstrickt euch in eine Welt, die vor einer gewaltigen Veränderung steht. Gründet vollkommen unbeabsichtigt eine Gemeinschaft. Schwingt die Tanztatze mit einem Opossum. Fresst Mäuse.

Lernt schreiben. Bastelt Zauber und Flüche, begebt euch mit euren neuen Freunden in Gefahr und haltet alles in eurem Tagebuch fest. Seht die Welt – oder zumindest den seltsamsten Teil davon. Trefft, was auch immer da lebt. Erklimmt die Karriereleiter auf dem Weg zu eurem Traumjob, volllizensierter Vertrauter.

Die Zeiten sind hart, sich durchzuschlagen ist härter und die Welt endet nicht am Rand des Friedhofs. In den Städten und Fabriken, in den Wäldern und auf den Hügeln macht sich etwas Großes und Dunkles breit. Eines Tages muss jemand es zurückdrängen. Allein ist das nicht zu schaffen.

In Revenant Hill versucht ihr, eine gleichberechtigte Gemeinschaft aufzubauen. Hier bei The Glory Society (kurz: Glory) versuchen wir, einen gleichberechtigten Arbeitsplatz zu schaffen. Wir sind eine Co-op, was bedeutet, dass die Leute, die hier arbeiten, auch Firmeninhaber sind. Mit anderen Worten: keine Chefs und viel Zusammenarbeit.

Glory ist ein kleines Team aus Spieleentwicklern mit viel Erfahrung, aber auch Neueinsteigern. Bethany Hockenberry und Scott Benson arbeiten als Autoren und Storydesigner und haben zusammen Night in the Woods entworfen. Scott übernimmt außerdem die Rolle eines Creative Directors, während Bethany zusätzlich für die Recherche zuständig ist. Sie haben zwei wunderbare Katzen, Sid und Fern.

In unserem Art Team sind Seyoung Jang und John Wilinski. Seyoung hat an der Produktion vieler Animationsprojekte gearbeitet. Bei gutem Wetter findet man sie im Park, wo sie Hunde streichelt. John ist unser Lead Animator und Co-Producer und bringt seine Erfahrung aus der Animationsbranche mit in dieses Projekt. Wenn er sich besonders fit fühlt, rangelt er mit seinem Kätzchen Suplex.

In unserer technischen Abteilung sind Technical Director Ali Aya und Producer/Gameplay Engineer Kas Ghobadi. Ali arbeitet seit 10 Jahren in der Branche und hat schon an einem Haufen cooler Projekte mitgewirkt, darunter Doom (2016) und Skyrim VR. Kas’ andere Werke umfassen Onto Maizilind Unto Infinity (OMUI), Stereophyta und Oceanarium, die auf internationalen Festivals und Museen rund um die Welt gezeigt wurden. Ali und Kas haben beide genug Haustiere, um einen Kleinzoo zu füllen. Sie laufen leidenschaftlich gerne bei Videokonferenzen durchs Bild.

Wir kennen uns bereits: Ich bin Coby West, Technical Designer und Tausendsassa (ja, das ist ein echter Job). In einem früheren Leben arbeitete ich an Trove, Defiance 2050 und RIFT. Glory arbeitet außerdem mit den talentierten Leuten von A Shell in the Pit für das Sound-Design, Secret Lab für unser Dialogsystem und Priscilla Snow für unsere Musik zusammen. Priscilla hat zwei fantastische Katzen, Grendel und Guts, die mehr Berühmtheit verdienen. Mit den Haustieren von A Shell in the Pit oder Secret Lab hatte ich noch nicht das Vergnügen, aber ich bin sicher, dass sie genauso großartig sind.

Zu guter Letzt: Unser Publisher Finji kümmert sich um QA, Marketing, Geschäftsbeziehungen, Veröffentlichung und andere Dinge, nach denen nie jemand fragt, aber die trotzdem wichtig sind. Die Leute dort haben auch alle viele Haustiere.

Die Welt von Revenant Hill ist groß und seltsam und schön und kompliziert. Genauso kompliziert wie das Erschaffen einer Gemeinschaft. Aber das ist es wert! Revenant Hill wird aktuell für PlayStation 5 und PlayStation 4 entwickelt. Wachst zusammen.