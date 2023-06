PM: Cat Quest: Pirates of the Purribean erscheint nächstes Jahr für PS5 und PS4 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ahoi, ihr Landratten! Ich bin Desmond, Designer und Artist bei The Gentlebros und heute lassen wir die Katze aus dem Sack und enthüllen das neueste Kapitel in der Welt von Cat Quest– Cat Quest: Pirates of the Purribean, welches nächstes Jahr für PS5 und PS4 erscheint.

Die gesamte Crew hat unter Hochdruck daran gearbeitet, Cat Quest auf das nächste Level zu bringen, weshalb ihr euch in unserem neuesten Ableger auf eine brandneue Schiffsmechanik, ein verfeinertes Kampfsystem und eine frei erkundbare Welt und Story freuen könnt.

Warum Piraten, fragt ihr? Weil ein Pirat der Inbegriff eines Entdeckers ist und wir eine Welt entwickeln wollten, die sowohl zu Land als auch zu Wasser völlig frei erkundbar ist. Deshalb geben wir euch auch das beste Handwerkszeug eines Piraten an die Pfote, um die Quests in freier Reihenfolge anzugehen, während sich die Story an eure Handlungen anpasst! Die Grundidee hinter der Schnurribik war es, die abwechslungsreichen Umgebungen und farbenfrohen Biome aus den verschiedenen Landformen des Archipels zu erkunden. Außerdem dachten wir, es wäre superniedlich, Piraten zur Abwechslung mal in Form von Katzen, Ratten (ja, die sind niedlich!) und anderen Tieren zu sehen! Wie in Cat Quest II könnt ihr euch entweder solo oder mit einem Freund im lokalen Koop in das Abenteuer stürzen.

Ein großer Teil von Cat Quest: Pirates of the Purribean ist die Erkundung der Weltmeere in eurem eigenen Piratenschiff. Wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass das Schiff supereinfach und intuitiv zu steuern ist– es kann Kanonenkugeln verschießen, einen schnellen Boost ausführen und sogar spezielle elementare Geschosse auf eure Gegner abfeuern! Wir haben das gesamte Spiel um das Schiff herum designt und der Übergang von eurem Schiff auf See zu eurer Katze an Land ist absolut nahtlos– ihr müsst einfach nur auf die Küste zusegeln.

Darüber hinaus haben wir zahlreiche Verbesserungen vorgenommen, um das Kampfsystem noch straffer und packender zu gestalten. Dazu zählt auch der fliegende Wechsel eurer Waffen, sodass ihr einige miaufregende Kombos zum Besten geben könnt. Und weil der Wechsel von Schiff zu Land so flüssig ist, könnt ihr sogar eine Kombo mit der Kanone eures Schiffs beginnen und dann anlegen und die Kombo mit euren Waffen zu Land beenden! Möglicherweise habt ihr auch schon eine der neuen Waffen im Reveal-Trailer erspäht– die Donnerbüchse. Diese ist nur eine von vielen neuen Waffen, Zaubern und Kostümen, die ihr in die Pfoten bekommen werdet, und wir können es kaum erwarten, euch mehr von dem zu zeigen, was euch in der Schnurribik erwartet.

Wir freuen uns riesig, dass wir Teil der Show sein und unser neuestes Katzenabenteuer mit der Welt teilen durften.

Schärft eure Krallen für Cat Quest: Pirates of the Purribean, wenn es 2024 für PS5 und PS4 erscheint.