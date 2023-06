PM: The Talos Principle 2 hat harte Kopfnüsse und eindringlich spektakuläre Grafik für PS5 parat (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Vor acht Jahren haben wir der Welt etwas präsentiert, das so gar nichts mit Serious Sam, unseren berühmten und verrückten Schießbuden-Ego-Shootern, zu tun hatte. The Talos Principle war ein philosophisches Rätselspiel, das mit seiner von Kritikern in den höchsten Tönen gelobten Story zum Nachdenken anregte– und mal Hand aufs Herz, wer hätte das den Leuten zugetraut, die für ihre Ego-Shooter bekannt sind, in denen man es mit Jetpack-bestückten Schimpansen mit Granatwerferarmen aufnimmt?

The Talos Principle 2, das noch in diesem Jahr für PlayStation 5 veröffentlicht wird, ist der heiß ersehnte Nachfolger dieses Puzzle-Lieblings. Was das Original so besonders gemacht hat, wird hier noch einmal deutlich (und das meinen wir so) vertieft und erweitert. Euch erwarten mehr bockschwere Kopfnüsse, mehr surreale Umgebungen zum Erkunden, mehr Geheimnisse zum Entdecken, eine tiefgründigere Story zum Eintauchen und noch existentiellere Fragen, die euer Gehirn lange Zeit beschäftigen werden.

Euer Abenteuer in The Talos Principle 2 beginnt in einem Zeitalter, in dem die Menschheit, wie wir sie kennen, längst ausgestorben ist, aber unsere Kultur in einer von Robotern bevölkerten Welt fortbesteht, die wir nach unserem Ebenbild geschaffen haben. Eure Aufgabe besteht darin, eine mysteriöse Megastruktur zu untersuchen, während ihr mit Fragen über das Wesen des Kosmos, der uralten Diskussion Glaube gegen Vernunft und der Furcht davor, die Fehler der Menschheit zu wiederholen, konfrontiert werdet.

Ganz schön harter Tobak, nicht wahr? The Talos Principle 2 geht bei der Tiefgründigkeit seiner Geschichte voll aufs Ganze. Es regt zum Nachdenken an, aber nicht nur über seine epische Erzählung. Natürlich müsst ihr auch wieder jede Menge Rätsel lösen, die unterschiedlich schwierig sind, um jeden Spieler mitzunehmen. Der Nachfolger baut auf dem 3D-Rätseldesign in Ego-Perspektive aus dem ersten Teil auf und auch die Refraktoren, mit denen sich Lichtstrahlen umlenken lassen, und das Erstellen eigener Kopien, um Schalter zu betätigen und Hindernisse zu überwinden, sind wieder mit von der Partie.

Diese altbekannten Klassiker werden jedoch auch durch neue Gameplay-Elemente erweitert, wie der Manipulation von Schwerkraft und der Gedankenübertragung. Die Feinheiten dieser einzigartigen Spielmechaniken müsst ihr aber schon selbst ergründen. The Talos Principle 2 wird sich also gleichzeitig vertraut und unverbraucht anfühlen. Ihr könnt das Ende des Spiels erreichen, ohne jedes Puzzle zu lösen, aber wahre Meister wollen sie natürlich alle bezwingen. Nehmt euch nur von den optionalen Gold-Puzzles in acht, denn die werden eure Schädel echt zum Rauchen bringen.

The Talos Principle 2 ist ein gewaltiger Sprung nach vorne für die Reihe, insbesondere was das Welt-Design angeht. Diese Umgebungen sind die größten, seltsamsten und hübschesten, die Croteam je erschaffen hat und die neuesten Grafiktechnologien voll ausnutzen. Ihr werdet an mehrere brandneue Orte reisen, darunter eine Stadt, die am Rande eines Paradigmenwechsels steht, und eine Insel mit unterschiedlichen Landschaften, die den Schlüssel zur Zukunft enthält.

Wenn euer Gehirn überhitzt und ihr mal eine Pause von den ganzen Rätseln braucht, gibt es vergrabene Geheimnisse und eine vollkommen in Vergessenheit geratene Geschichte in der riesigen, eindringlichen und wunderschönen Welt zu entdecken. Und ihr betätigt euch nicht nur als Archäologen und Historiker, sondern seid direkt in die Geschicke dieser Welt verstrickt, indem ihr Entscheidungen trefft, die zu unterschiedlichen Enden führen. Die Geschichte von The Talos Principle 2 ist selbst ein Rätsel, das es zu lösen gilt. Jeder, der hinter die am besten versteckten und finstersten Geheimnisse kommt, wird für seine Neugier belohnt werden.

The Talos Principle 2 erscheint noch dieses Jahr für PlayStation 5.