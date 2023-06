Zusammenfassung des Evercade Showcase Vol. 1

andere

Der Hersteller Blaze hat am 31. Mai seinen ersten Evercade Showcase veröffentlicht. In dem 20-minütigen Video werden neue Partner sowie sechs kommende Module mit insgesamt 29 Spielen vorgestellt. Der Showcase kann unten im Video angeschaut werden. Für die ganz Eiligen unter euch gibt es hier die Zusammenfassung.

Piko Interactive Arcade Vol. 1 (Trailer)

Das Modul erscheint im August 2023 und kann ab heute vorbestellt werden. Es enthält folgende Spiele:

Burglar X

Dragon Master

Diver Boy

Fancy World

The Legend of Silk Road

Magic Purple

Master’s Fury

Steel Force

Ultimate Tennis

Sydney Hunter Collection (Trailer)

Sydney Hunter ist eine Reihe von modernen Platformern des Indie Studios CollectorVision, die in den letzten Jahren für Konsolen der 8- und 16-Bit-Generation umgesetzt wurden. Auch diese Collection erscheint im August 2023.

Sydney Hunter and the Caverns of Death

Sydney Hunter and the Sacred Tribe

Sydney Hunter and the Shrines of Peril

Zudem beinhaltet das Modul mit Jester einen neuen Dungeon Crawler des Studios.

Delphine Collection 1 (Trailer)

Das ehemalige französische Studio Delphine ist nun in der Evercade-Bibliothek vertreten. Die erste Collection erscheint im September 2023 und enthält folgende Klassiker:

Another World (Amiga Version)

(Amiga Version) Future Wars (Amiga Version)

(Amiga Version) Operation Stealth (Amiga Version)

(Amiga Version) Flashback (Konsolen-Version)

Sunsoft Collection 1 (Trailer)

Auch mit dem japanischen Kultentwickler Sunsoft konnte eine Partnerschaft abgeschlossen werden! Die erste Collection erscheint im September 2023.

Blaster Master (NES Version)

(NES Version) Blaster Master Boy (Game Boy Version)

(Game Boy Version) Journey To Silius (NES Version)

(NES Version) Aero The Acrobat (SNES Version)

(SNES Version) Mr. Gimmick (NES Version)

(NES Version) Arabian (Arcade Version)

Duke Nukem Collections & Evercade VS. Atomic Edition (Trailer)

Das große Highlight des Showcases ist die Bekanntgabe der Zusammenarbeit mit Gearbox. Das heißt, dass sich Duke Nukem im November mit gleich zwei Collections seinen Weg auf die Evercade-Geräte ballert!

Collection 1 bietet mit Duke Nukem 1, Duke Nukem 2 und Duke Nukem 3D gleich drei Klassiker aus seeligen DOS-Tagen. Dabei liegen Teil 1 und Teil 2 in einer eigens erstellten Remastered-Version vor, die unter anderem flüssigeres Scrolling ermöglichen.

Collection 2 beinhaltet die beiden Playstation-Titel Duke Nukem - Time To Kill sowie Duke Nukem - Land of the Babes. Außerdem beinhaltet das Modul die Game-Boy-Advance-Version von Duke Nukem.

Und als ob das nicht schon genug wäre, wurde ebenfalls die Evercade VS Atomic-Edition angekündigt. Eine limitierte VS-Konsole im Duke-Nukem-Design. Außerdem wird die Konsole mit den beiden Collections geliefert. Kostenpunkt: rund 140€.

Außerdem erscheinen dieses Jahr noch zwei weitere Module. Diese werden in der Evercade Showcase Vol. 2 bekannt gegeben, die im Juli 2023 ausgestrahlt wird.