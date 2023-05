PM: PlayStation Stars-Kampagnen und digitale Sammlerstücke für Juni 2023 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

PlayStation Stars-Mitglieder! Es ist fast Juni und wir haben für euch wieder neue Kampagnen und digitale Sammlerstücke am Start. Haltet euch bereit, eure Fähigkeiten erneut zu testen und neue Erinnerungen zu schaffen. Haltet den ganzen Monat über die PlayStation App Ausschau nach weiteren Updates. Lasst uns also mit den im Juni vorgestellten Titeln beginnen.

Ab 6. Juni für alle PlayStation Plus-Mitglieder verfügbar

Ab 6. Juni erhalten PlayStation Plus-Mitglieder 50 Punkte, wenn sie NBA 2K23 spielen. Seht euch die Ankündigung zu den PlayStation Plus – monatlichen Spielen für Juni an, um die spannenden Titel zu entdecken, die diesen Monat verfügbar sind.

Verfügbar ab 1. Juni

PlayStation Stars-Mitglieder können 50 Punkte erhalten, wenn sie eines der folgenden Spiele auf PlayStation VR2 spielen:

Diese Spiele für PlayStation VR2 haben uns begeistert und uns bis aufs Mark erschüttert. Von Horror, bei dem euch das Herz stehen bleibt, bis hin zu Rennen, die den Puls in die Höhe schnellen lassen: es gibt für jeden etwas.

Verfügbar ab 1. Juni

Werdet Mitglied im Hard Game Club und schließt schwierige In-Game-Challenges in einigen der anspruchsvollsten Spiele von PlayStation ab, um exklusive digitale Sammlerstücke zu erhalten.

Das Spiel dieses Monats ist Dead Space. Um das digitale Sammlerstück des June Hard Game Club Balloon zu erhalten, müssen Mitglieder die Trophäen-Challenge “Untouchable” in Dead Space abschließen. Nehmt die Herausforderung an und nach Abschluss erhaltet ihr das digitale Sammlerstück. Viel Glück!

“PlayStation & You” ist eine wiederkehrende Kampagne, die Spieler würdigt, die uns schon lange treu sind. Hier sind zwei der Kampagnen, die wir im Juni durchführen werden.

1. Juni

Wir feiern Besitzer des PlayStation 3D Display, einer kombinierten 3D-TV/Brille, die SimulView unterstützt. Wenn das auf euch zutrifft, könnt ihr das digitale PlayStation 3D-Brillen-Sammlerstück freischalten, indem ihr ein beliebiges Spiel auf eurer PS4 oder PS5 spielt. Haltet euch bereit, dieses einzigartige Element eurer Sammlung hinzuzufügen.

Verfügbar ab 15. Juni

Für PlayStation Stars-Mitglieder, die die PS3 in Scarlet Red besaßen. Spielt ein beliebiges PS4- oder PS5-Spiel, um dieses digitale Sammlerstück freizuschalten.

Seht euch die neue Auswahl an fünf legendären Schaukästen an, um eure digitalen Lieblings-Sammlerstücke auszustellen, die den ganzen Monat über veröffentlicht werden. Ihr könnt euren Schaukasten aktualisieren, indem ihr die Option “Szenen” in der unteren rechten Ecke eures aktuellen Schaukasten auswählt. Wer kann die Themen im Kommentarbereich zuerst erraten?

Ab 2. Juni

Zur Erinnerung: PlayStation Stars-Mitglieder können durch das Absolvieren monatlicher Kampagnen digitale Sammlerstücke oder Punkte verdienen. PlayStation Plus-Mitglieder haben außerdem die Möglichkeit, durch exklusive Kampagnen und Einkäufe im PlayStation Store Punkte zu sammeln. Die gesammelten Punkte können im Prämienkatalog gegen Guthaben für das PlayStation Network, ausgewählte Spiele und limitierte digitale Sammlerstücke eingelöst werden. Hier erfahrt ihr mehr über PlayStation Stars und könnt Mitglied werden.